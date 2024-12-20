Старые цены больше неактуальны: в Киеве продавцы изменили стоимость бюджетных квартир

Самые дешевые квартиры в Киеве продают по цене от 15000 до 25000 долларов, и такие варианты можно найти в отдаленных районах или среди жилья небольшой площади. Основными причинами низких цен становятся срочность продаж, расположение или состояние недвижимости.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA рассказали эксперты по OLX Недвижимость. Специалисты отмечают, что самые дешевые квартиры обычно продаются в отдаленных районах, таких как Деснянский или Святошинский.

Это связано со слабой инфраструктурой этих районов и отсутствием метро. Например, в Деснянском районе значительная часть дешевого жилья расположена в микрорайоне Троещина, который считается менее привлекательным из-за транспортных затруднений.

Что касается типа жилья, самыми дешевыми вариантами обычно являются смарт-квартиры в новостройках или жилье в бывших общежитиях, приватизированных и переоборудованных под квартиры. Такие варианты имеют минимальную площадь – от 20 м² до 25 м², а стоимость стартует от 15 000 долларов.

Смарт-квартиры часто покупают из-за их доступности, хотя они не обеспечивают комфорт, характерный для стандартного жилья. В то же время в бывших общежитиях нередко отсутствует газоснабжение, а санузлы могут быть общими.

Среди причин низких цен эксперты OLX Недвижимость выделяют срочную продажу. Из-за личных или финансовых обстоятельств владельцы вынуждены быстро получить деньги, поэтому соглашаются снижать стоимость. Такие ситуации особенно распространены в условиях войны: многие переезжают в другие регионы или за границу и готовы уступить цене, чтобы как можно быстрее продать жилье.

Кроме того, дешёвое жилье часто встречается в зданиях со старыми коммуникациями или в промышленных зонах, где жилая недвижимость адаптирована из бывших офисных или промышленных помещений. Такие квартиры нуждаются в дополнительных вложениях на ремонт или благоустройство, что также снижает их стоимость.

Еще одним фактором есть возможные юридические проблемы. Например, отсутствие полного пакета документов, споры по поводу права собственности или долги за коммунальные услуги. Это существенно влияет на цену, но может стать риском для покупателя.

Чтобы избежать неприятностей, эксперты советуют тщательно проверять документы и юридическую чистоту объекта. На вторичном рынке необходимо убедиться в отсутствии долгов, арестов или судебных дел, а также сверить технический паспорт квартиры с реальной планировкой. Для новостроек важно проверить законность застройки, наличие коммуникаций и разрешений на ввод дома в эксплуатацию.

Несмотря на все возможные риски, эксперты подчеркивают, что дешевое жилье не всегда синоним низкого качества. Часто это просто стечение обстоятельств, например срочная продажа или необходимость вложений в ремонт. Однако важно помнить, что сделки с недвижимостью нуждаются в тщательной проверке, даже если квартира кажется привлекательной по цене.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ноябре 2024 года наибольший рост цен на вторичном рынке недвижимости зафиксирован в Виннице, где медианная цена однокомнатной квартиры выросла до 1775023 грн (+29,3%). Львов занял второе место со средней ценой 2192022 грн (+22,4%). В то же время Харьков и Днепр продемонстрировали снижение стоимости.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!