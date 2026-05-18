"Киевстар" окончательно отключит 3G: названа конечная дата

Мобильный оператор "Киевстар" планирует переход к полностью LTE-ориентированной сети. Это означает отказ от поддержки технологии 3G – во многих населенных пунктах она уже не работает, а окончательно ее отключат до конца 2026 года.

Об этом во время квартальной конференции заявил CEO и президент компании Александр Комаров. Он отметил, что в "Киевстаре" ускорили так называемый "закат 3G", поскольку этот стандарт связи уже технически устарел.

"Мы ускорили отключение 3G. Этот год является последним годом технологии 3G для "Киевстар" в Украине", – отметил Компаров.

Он объясняют, что стратегический фокус компании смещается на развитие LTE-сети, которая станет основой мобильной связи на ближайшие 5-7 лет. Сейчас оператор почти завершил выполнение лицензионных обязательств по покрытию, поскольку сеть 4G охватывает:

около 97% населения;

все основные дороги.

Комаров назвал переход к LTE частью долгосрочной стратегии модернизации инфраструктуры и повышения качества сервиса "Киевстар". При этом полноценного запуска 5G в Украине он не советует ждать раньше, чем завершится война.

"Мы не ожидаем, что 5G будет реально внедрен в Украине до конца войны. Поэтому самый вероятный сценарий – это что-то примерно через 12 месяцев после войны", – отметил гендиректор "Киевстар".

Таким образом, телеком-рынок Украины окончательно переходит в фазу доминирования 4G, тогда как 3G постепенно выводится из эксплуатации как технология предыдущего поколения.

Оператор также прокомментировал сокращение абонентской базы в первом квартале 2026 года — на 0,4 млн человек, или на 3%, до 22 млн. Комаров объяснил это тремя факторами:

уменьшением количества двойных SIM-карт;

определенным повышением тарифов;

общей демографической ситуацией в стране.

При этом он подчеркнул, что речь идет об общерыночной тенденции, а не о специфической проблеме "Киевстар".

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал строгие рекомендации крупнейшим мобильным операторам прекратить распространение неточной информации о "безлимитном интернете", который на самом деле не является фактически безлимитным. На то, чтобы избавиться от манипуляций, у "большой тройки" есть 30 дней. Такой подход совпадает с тем, что применяется в странах Европейского Союза (ЕС).

