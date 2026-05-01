АМКУ взялся за "безлимит": мобильным операторам Украины указали на манипуляции и поставили дедлайн

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил строгие рекомендации крупнейшим мобильным операторам – "Vodafone Украина", lifecell и "Киевстар" – прекратить распространение неточной информации о "безлимитном интернете", который на самом деле не является фактически безлимитным. На то, чтобы избавиться от манипуляций, у "большой тройки" есть 30 дней. Такой подход совпадает с тем, что применяется в странах Европейского Союза (ЕС).

О вынесении обязательных рекомендаций мобильным операторам сообщил глава АМКУ Павел Кириленко. По его словам, регулятор провел проверку на рынке электронных коммуникаций и так обнаружил эту проблему.

Так, комитет установил: в рекламе и коммуникациях операторы активно используют формулировку "безлим" или "безлимитный интернет". Речь идет о:

упаковке тарифов;

сайтах и соцсетях;

рекламных материалах.

Фактически же, как утверждает АМКУ,после использования определенного объема трафика скорость интернета существенно снижается. На практике это может ограничивать доступ к сервисам – видео, стримингу или даже обычному вебсерфингу, поэтому не является действительно безлимитным доступом к сети.

Информация о снижении скорости формально есть в материалах мобильных операторов. Однако АМКУ заметил, что она часто:

подается мелким шрифтом;

спрятана в дополнительных разделах;

выносится в гиперссылки.

В результате потребитель на этапе выбора тарифа может рассчитывать на отсутствие каких-либо ограничений, включая скорость передачи данных. Это считается нарушением правил.

Комитет настаивает на"четком и доступном информировании абонентов" о реальных условиях тарифов, в частности об ограничении скорости после использования пакета трафика. Рекомендации являются обязательными к рассмотрению и должны быть обработаны операторами в течение 30 дней.

Отдельно в АМКУ отметили, чтона рынке все же есть тарифные планы без ограничения скорости даже после использования определенного объема данных, но они стоят значительно дороже. Это, фактически, создает разницу между маркетинговым "безлимитом" и реальными условиями пользования, утверждает Кириленко.

"Безлимит" и реклама: как это регулируют в ЕС

Подход Антимонопольного комитета Украины в целом соответствует практике Евросоюза. Там вопрос "безлимитного интернета" уже несколько лет находится под жестким регулированием.

Ключевой документ – Регламент об открытом интернете(EU 2015/2120), который имплементируют национальные регуляторы под координацией BEREC. На практике его нормы требуют, что:

оператор не может вводить потребителя в заблуждение относительно характеристик услуги;

любые ограничения скорости или трафика должны быть четко и заметно раскрыты;

маркетинг не может противоречить фактическим условиям тарифа.

В рекомендациях BEREC прямо указано: если после определенного объема данных скорость снижается, тариф не может подаваться как "безлимитный" без четких объяснений. Поэтому, европейские регуляторы уже наработали практику, при которой запрещены:

использование слова "безлимитный", если есть скрытые ограничения скорости;

вынесение "критических условий" в "мелкий шрифт";

отсутствие четкой информации на этапе выбора тарифа.

В целом в ЕСразрешена так называемая политика fair use – когда после большого объема трафика скорость может снижаться, а доступ к отдельным сервисам может ограничиваться. Но есть ключевое условие: это должно быть прозрачно объяснено до момента подключения тарифа, а не скрыто в дополнительных документах.

Впрочем, европейские регуляторы также жестко подходят к практике zero-rating – когда трафик отдельных сервисов не тарифицируется. Она сейчас широко распространена в Украине. В ЕС считают, что такой подход нарушает принцип сетевой нейтральности, а также создает неравные условия доступа к сервисам.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале 2026 года все крупные украинские мобильные операторы – "Киевстар", Vodafone и lifecell – запустили повышение своих тарифов. Однако, считают в экспертной среде, о сговоре говорить не приходится – ведь повышение цен для них является вынужденной мерой, которую диктует ситуация в стране.

