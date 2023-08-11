США ввели санкции против Фридмана, Авена и других российских бизнесменов

США расширили персональные санкции против россиян. Так, в список внесены основатели российской "Альфа-Групп" Петр Авен и Михаил Фридман, а также Герман Хан и Алексей Кузьмичев.

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Также под санкции попал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщило Министерство финансов США. Под санкциями ЕС и Британии Фридман и Авен находятся еще с конца февраля 2022 года, но Штаты не торопились с аналогичным решением.

Ранее Михаил Фридман всеми способами пытался убедить и украинские, и европейские власти в своей антивоенной позиции. Несмотря на это, Фридман продолжает вести бизнес в РФ. А недавнее расследование показало, что компании группы "Альфа" финансировали военные заводы в России, а также предоставляли услуги страхования для Росгвардии.

В Украине уже был национализирован "Сенс Банк" (бывший "Альфа-банк"), подконтрольный Фридману и Авену. Однако под прямым или косвенным контролем Михаила Фридмана в Украине остаются предприятия по производству воды "Моршинская" и "Миргородская", компания "Альфа Страхование" и т. д.

Что касается других фигурантов списка, то Герман Хан – российский, украинский и израильский бизнесмен и миллиардер. Он крупный акционер "Альфа-Групп", основатель LetterOne и глава инвестиционной компании L1 Energy. Хан находится под санкциями ЕС и Великобритании. Алексей Кузьмичев также является одним из основателей "Альфа-Групп" и находится под европейскими санкциями.

Что предусматривают санкции США

Фридман и другие основатели "Альфы" теперь внесены в список OFAC – SDN. На его фигурантов распространяется ряд ограничений:

замораживаются все активы, находящиеся в юрисдикции США, а также активы любых других юридических лиц, которые проводят операции с компаниями и лицами, попавшими под действие санкций;

гражданам США запрещено заключать с ними сделки.

Блокирующие санкции распространяются на любые действия в отношении имущества и долей в имуществе компаний, включенных в список. Включая сделки, связанные с передачей, оплатой, экспортом, получением. Санкции также распространяются на сделки с имуществом и долями в имуществе компаний, которые принадлежат лицам, включенным в санкционный список:

на 50% или более;

принадлежат им прямо или косвенно;

они владеют ими индивидуально или совместно с другими лицами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, почему процесс перевода российских активов в украинскую госсобственность идет так медленно. В целом в украинских законах прописаны три главных механизма конфискации, но с каждым из них есть проблемы.

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