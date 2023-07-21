Кабмин официально объявил национализацию "Сенс Банка": что будет с деньгами вкладчиков

В Украине официально началась национализация "Сенс Банка" (бывший "Альфа-банк") – по специальной процедуре для банков подсанкционных владельцев. Банк является системно важным, а потому закрыть его не могут. Средства клиентов останутся в безопасности.

Видео дня

Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины на заседании 21 июля, сообщил нардеп Ярослав Железняк. Позже текст постановления появился на сайте Кабмина.

"Вчера Правление Национального банка приняло решение о выводе с рынка АО "Сенс Банк" и обратилось с предложением в Кабмин об участии государства в этой процедуре. Сегодня (21 июля. – Ред.) правительство принимает решение об участии государства в этой процедуре. Государство обретет право собственности на акции банка в полном объеме", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, правительство одобрило предложение Национального банка (НБУ) о вмешательстве государства в процесс вывода системного банка с рынка. Именно переход в собственность государства позволит не закрывать "Сенс" и защитить вкладчиков.

В целом предложение передать "Сенс Банк" государству стало возможным после принятия законопроекта № 9107-1, который позволяет национализировать системные банки подсанкционных собственников. При этом передача в пользу государства происходит за 1 гривню, а подсанкционный владелец банка Михаил Фридман получит компенсацию только когда Россия возместит Украине нанесенный в результате агрессивной войны ущерб.

С 21 июля в банке уже работает временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). При этом сервисы "Сенса" для физических лиц предоставляются в обычном режиме. Также без ограничений принимаются платежи юридических лиц.

Как предупреждали в НБУ, после принятия решения Кабмином временная администрация будет работать не более двух дней. В банке будут проведены технические процедуры и приняты кадровые решения, а после этого этого "Сенс" полноценно превратиться из частного в государственный банк – под управлением Министерства финансов.

Новым главой Сенс Банка после национализации может стать Дмитрий Кузьмин. Известно, что его супруга работает в банковском надзоре, а сам он в течение нескольких месяцев возглавлял Универсал Банк в 2016-м. "Никакого открытого конкурса не было, не понятно, по каким критериям его выбирали. Последний раз он работал в банковской сфере еще в 2016-м. Как руководитель он ни рыба ни мясо", – рассказали собеседники OBOZREVATEL.

Национализация "Сенс Банка": что будет с деньгами вкладчиков

Свои средства в "Сенс Банке" разместили 2,9 млн клиентов. Банк входит в десятку крупнейших и является системным. именно поэтому его нельзя просто закрыть: в таком случае есть угроза финансовой стабильности всего рынка.

Главная задача НБУ, Фонда гарантирования вкладов физлиц и Минфина – сделать так, чтобы для клиентов национализация прошла незаметно. Вероятно, так это и произойдет.

Банк не нуждается в срочном "спасении", он соответствует нормативам Нацбанка. Экономических причин для ликвидации нет. Поэтому государство не потратит много средств на национализацию, как это было с "Приватом" (его пришлось срочно докапитализировать, чтобы избежать краха). А если "Сенс Банк" удастся быстро и выгодно продать, то государство может еще и заработать.

Государство в результате национализации (с учетом еще четырех госбанков) будет контролировать 56,6% всего банковского рынка. И в НБУ, и в Кабмине соглашаются, что так быть не должно. Кроме того, в рекомендациях МВФ время от времени упоминается необходимость продать госбанки. Процесс приватизации был запланирован на 2024-й.

Пока что о продаже "Привата", "Ощада", "Укрэксима" и Укргазбанка речь не идет, но вот "Сенс Банк" может очень быстро вернуться в частную собственность. По данным источников, на него уже были польские покупатели, однако из-за планов национализации НБУ заблокировал такие сделки.

Как сообщал OBOZREVATEL, с января по май 2023 года украинские банки заработали 53,59 млрд грн, что в 2,2 раза превышает показатель соответствующего периода 2021 года. Почти половину этой суммы – 47,5% – заработал ПриватБанк: на его долю пришлось 25,48 млрд грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!