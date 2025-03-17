США попросили ЕС помочь с поставками яиц: что на это ответили в Европе

США обратились в европейские страны по поставке яиц из - за дефицита и рекордных цен. Однако европейские страны, в частности Дания, отмечают, что в Европе также наблюдается дефицит этого продукта из-за птичьего гриппа.

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Об этом пишет Reuters. Ситуация с поставкой яиц в США осложнилась из-за распространения птичьего гриппа, уничтожившего миллионы кур-несушек, а также из-за увеличения спроса на яйца.

Согласно сообщению агентства, Министерство сельского хозяйства США направило запросы европейским производителям яиц в конце февраля 2025 года, чтобы узнать, какие возможности для экспорта есть в этих странах и могут ли они помочь решить проблему дефицита. Американские власти ожидают отзыва с конкретной информацией об объемах поставок и возможности соответствовать импортным требованиям.

Одной из основных причин дефицита является стремительное распространение птичьего гриппа среди кур-несушек. Это заболевание нанесло серьезный ущерб куриным фермерствам по всему миру, в частности в США, где уже уничтожены миллионы птиц. В этой связи, американский рынок яиц сталкивается с наибольшим дефицитом за последние годы, что вызвало резкий рост цен на продукт.

В феврале 2025 г. оптовые цены на яйца в США выросли на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это значительное повышение стоимости продукта стало неприятным сюрпризом потребителям и заставило правительство США искать альтернативы для обеспечения рынка.

Обращение США в Европу совпало с другими важными политическими событиями. Президент Дональд Трамп недавно объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия из Европейского Союза, а также выразил намерение приобрести Гренландию, являющуюся частью Дании. Однако в этом контексте европейские страны, в частности Дания, не спешили с ответом на американскую просьбу.

В Дании, несмотря на обращение, заявили, что ситуация с яйцами в Европе также не проста. В Европе ощущается дефицит яиц из-за птичьего гриппа и роста потребительского спроса. Представители Датской ассоциации яиц заявили, что в стране нет избытка этого продукта, поэтому поставки в США маловероятны.

Также не согласовали экспорт яиц в США в Финляндию, где убили миллионы птиц из-за птичьего гриппа. Исполнительный директор Финской ассоциации птицеводов отметила, что даже в случае согласия на экспорт это не решит проблему дефицита яиц в США, поскольку объемы поставок будут слишком малы.

Согласно сообщениям, Турция уже начала экспортировать в США около 15 тысяч тонн яиц. Кроме того, Министерство сельского хозяйства США подтвердило, что импорт яиц является частью масштабного плана в $1 миллиард для борьбы с последствиями птичьего гриппа.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за стремительного роста цен на яйца ресторан в Канзасе ввел доплату в 50 центов за блюда с яйцами, чтобы покрыть расходы. И пока Белый дом уверяет американцев, что на самом деле продукт якобы подешевел, в США обретает популярность выращивание собственных кур, а услуга их аренды стала настоящим трендом.

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