Омлеты бьют по кошельку: ресторан в Канзасе ввел доплату за блюда из яиц из-за рекордных цен

Из-за стремительного роста цен на яйца ресторан в Канзасе ввел доплату в 50 центов за блюда с яйцами, чтобы покрыть расходы. И пока Белый дом уверяет американцев, что на самом деле продукт якобы подешевел, в США приобретает популярность выращивание собственных кур, а услуга их аренды стала настоящим трендом.

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Об этом пишет KCTV5. В последнее время цены на яйца в США выросли до рекордных уровней из-за вспышки птичьего гриппа и сбоев в цепях поставок.

Владелец ресторана KC в Канзас-Сити Скотт Дауни-младший принял непростое решение – ввести дополнительную плату для клиентов из-за резкого удорожания яиц. В январе 2025 года средняя цена за десяток яиц в США достигла 5 долларов, что почти вдвое больше, чем год назад.

В отдельных регионах страны цены составили 10 долларов за десяток, что стало абсолютным рекордом. Основной причиной стал птичий грипп, который вызвал массовый забой птицы и сокращение производства. Министерство сельского хозяйства США выделило 1 миллиард долларов на борьбу с вирусом, но это не помогло стабилизировать рынок.

Владелец ресторана KC вынужден был увеличить стоимость блюд, содержащих яйца, чтобы покрыть растущие расходы. Если раньше он платил 18 долларов за кейс яиц, то теперь эта сумма выросла до 118 долларов. В этой связи клиентам теперь приходится платить дополнительную комиссию в 50 центов.

"Мы не могли больше игнорировать цены. Другие рестораны просто закрываются, а мы решили пойти по другому пути и посмотреть, как это будет работать", – пояснил Дауни.

По словам Дауни, посетители ресторана с пониманием относятся к нововведению. В США подобный подход приобретает популярность, ведь многие заведения вынуждены повышать цены или искать альтернативные пути компенсации затрат.

В Белом доме пытаются убедить американцев, что яйца якобы уже стали дешевле, чем были до каденции Трампа. "Цены на яйца упали почти на 2 доллара, они теперь ниже, чем когда Трамп вступил в должность", – уверяют представители президентской администрации, но пользователи соцсетей им не верят.

"Это ложь", "О чем вы говорите? Вчера я заплатил 8,99 доллара за десяток. Чертовые лжецы", – пишут в комментариях к публикации Белого дома и постят мемы на "яичную" тематику.

Из-за критического роста цен Министерство сельского хозяйства США ранее предложило американцам выращивать собственных кур. По словам министра Брук Роллинз, это позволит уменьшить зависимость от рынка и обеспечить себя яйцами.

Однако такая инициатива вызвала дискуссии, ведь разведение кур требует специальных условий, а во многих штатах на это требуются специальные разрешения. Альтернативой стала аренда кур – за 500 долларов американцы могут взять в "аренду" две несушки, корм и мини-курятник на 5-6 месяцев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине из-за роста экспорта в Польшу также ожидается подорожание яиц. Как отметил Максим Гопка, аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), поголовье кур в Украине остается на уровне прошлого года, так что значительного снижения цены не будет.

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