США озвучили требование китайским банкам: должны соблюдать санкции против РФ

Официальные лица Министерства финансов США оказывали давление на китайские и иностранные банки в Гонконге. От них требовали, чтобы они соблюдали новые санкции администрации американского президента Джо Байдена в отношении российской военной промышленности.

Об этом сообщает nikkei. Андреа Гаки, директор сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов, в среду председательствовала на двух встречах, в которых приняли участие представители китайских и западных финансовых учреждений и гонконгского отделения Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег.

Руководители Банка Китая, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of Communications, CMB Wing Lung Bank, UBS, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Barclays и BlackRock посетили одну из встреч.

"Официальные лица США хотят смягчить риски и чтобы финансовые учреждения делали больше, чем то, что они делают сейчас, например, проверяли транзакции и хранили товары, следующие в Россию", - сказал один из присутствующих.

США провели глобальную кампанию, чтобы наказать Россию за ее вторжение в Украину, американские официальные лица отправились на Ближний Восток и в другие регионы, чтобы предупредить компании о последствиях, если они будут вести дела с попавшими под санкции лицами.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на "нефтяные" санкции Запада, Россия получает прибыль от продажи нефтепродуктов. РФ использует разные способы и лазейки для обхода действующих уже год, с декабря-2022, энергетических ограничений.

