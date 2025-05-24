США объявили о немедленном ослаблении санкций против Сирии

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выпустило лицензию, разрешающую финансовые операции в отношении Сирии, ранее заблокированные санкциями Вашингтона. Это первый шаг, сделанный в соответствии с объявлением американским президентом о прекращении всех санкций в отношении Сирии.

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Об этом сообщил Минфин Соединенных Штатов. Как отмечается, эта лицензия "фактически отменяет санкции против Сирии".

Конечно, отменены не все американские санкции против Сирии и ее граждан. Однако предоставленная Минфином США лицензия позволяет делать инвестиции в страну и деятельность частного сектора "в соответствии со стратегией президента "Америка превыше всего".

"Как и обещал президент Трамп, Министерство финансов и Государственный департамент внедряют разрешения для поощрения новых инвестиций в Сирию. Но и Сирия должна продолжать работать над тем, чтобы стать стабильной страной, находящейся в состоянии мира. И сегодняшние действия, надеемся, выведут эту страну на путь к светлому, процветающему и стабильному будущему", – сказал американский министр финансов Скотт Бессент.

В частности, санкции сняты с центробанка и других банков Сирии, авиаперевозчика Syrian Arab Airlines, судоходных компаний страны и учреждений, управляющих портами Латакия и Тартус. Также США разблокировали транзакции с сирийской нефтяной компанией Sytrol и другими организациями энергетического сектора.

Снята часть "правительственных санкций" – ограничения отменены с сирийских Министерства нефти и минеральных ресурсов, Министерства туризма и отеля Four Seasons в Дамаске.

Подавляющее большинство лиц, против которых США вводили персональные ограничения, так и остались под санкциями (среди них, в частности, бывший диктатор страны Башар Асад). Однако сняты ограничительные меры в отношении нового главы сирийского государства Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба.

"Такие действия направлены на помощь в восстановлении экономики, финансового сектора и инфраструктуры Сирии в соответствии с интересами внешней политики США", – пояснил американский Минфин.

Как сообщал OBOZ.UA, во время визита Трампа в Саудовскую Аравию команда нового сирийского лидера аш-Шараа пыталась организовать их встречу, но в Белом доме отказались от этого. Так или иначе, но аш-Шараа предложил Штатам заключить соглашение о полезных ископаемых по украинскому образцу и построить в Дамаске бизнес-центр Trump Tower - в обмен на снятие санкций.

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