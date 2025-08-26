США и Россия обсуждали энергетические соглашения во время мирных переговоров по Украине – Reuters

Во время последних мирных переговоров США и Россия обсуждали энергетические соглашения, включая возвращение Exxon Mobil в "Сахалин-1" и поставку оборудования для "Арктик СПГ-2". Отмечается, Вашингтон стремится использовать эти договоренности как стимулы для мира и одновременно ослабить связи Москвы с Китаем.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на пять источников. По информации издания, одной из ключевых идей было возвращение американской корпорации Exxon Mobil к проекту "Сахалин-1" на Дальнем Востоке России.

Компания вышла с российского рынка в 2022 году после начала полномасштабного вторжения, потеряв около $4,6 млрд и свою 30% долю в консорциуме. Еще один вопрос касался поставок американского оборудования для российских проектов по сжиженному природному газу (СПГ), в частности для "Арктик СПГ-2". Завод находится под санкциями, но частично возобновил работу в 2025 году и нуждается в технологиях, без которых его развитие почти невозможно.

Отдельной темой стала идея, которая выглядит довольно нетипично, – возможность закупки США российских атомных ледоколов, которые сейчас являются стратегическим инструментом в полярных регионах. Обсуждения происходили во время визита в Москву спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в начале августа.

Он встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, а также с Кириллом Дмитриевым, который курирует инвестиционные вопросы. Два отдельных собеседника агентства подтвердили, что темы энергетики поднимались и в Вашингтоне, в том числе на уровне Белого дома.

Также 15 августа, во время саммита на Аляске, эти вопросы кратко обсуждались снова. По словам одного из источников, администрация Трампа даже стремилась использовать эту встречу для публичного объявления "большого инвестиционного соглашения", чтобы продемонстрировать прогресс.

Переговоры проходили на фоне угроз США усилить санкции в случае отсутствия результатов мирного процесса. Трамп также заявлял о готовности ввести высокие пошлины против Индии, которая остается одним из ключевых покупателей российской нефти.

Американская сторона, по данным источников Reuters, параллельно пытается ослабить сотрудничество России с Китаем. Идея заключается в том, чтобы Москве было выгоднее покупать американские технологии для энергетики, чем обращаться к Пекину.

Exxon Mobil, "Роснефть" и "Новатэк" отказались комментировать информацию. Представитель Дмитриева также не дал ответа на вопрос агентства. В Кремле и в Вашингтоне официально заявляют, что продолжаются дискуссии о путях завершения войны, однако публично тему энергетических договоренностей не комментируют.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, США ввели санкционные ограничения против иранского энергетического сектора, которые затрагивают и так называемый теневой флот России – систему перевозки нефти, с помощью которой страна-агрессор обходит санкции. Решение США означает усиление давления на таких нарушителей.

