"Трамп оказался в тупике": Портников объяснил, что стоит за "ультиматумами" России и почему США тянут время

Американские попытки прекратить войну в Украине все больше напоминают замкнутый круг. Президент США Дональд Трамп в очередной раз выдвинул кремлевскому диктатору Владимиру Путину ультиматум, заявив, что изменит тактику, если Россия не прекратит боевые действия за две недели.

Впрочем, как отмечают эксперты, за громкими словами кроется политический тупик. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал политический аналитик и публицист Виталий Портников.

По словам Портникова, нынешние шаги Трампа – это скорее попытка скрыть нехватку реальных инструментов влияния.

"И это, в принципе, все, что нужно знать о нынешней американской администрации, которая сидит в Белом доме. Можно, конечно, объяснять это "особыми симпатиями" Дональда Трампа к Путину. Но есть и другой момент, о котором стоит говорить серьезно. Трамп мог рассчитывать, что его личные контакты с Путиным позволят ему достичь прорыва. Теперь, когда он понял, что это не работает, старается избегать любого давления – потому что и давление не дает завершения войны", – сказал он.

Портников подчеркнул, что даже масштабные санкции не остановили Кремль: Китай и Индия продолжают покупать российские ресурсы, а Путин не демонстрирует готовности к миру.

Другой инструмент США – военная и финансовая поддержка Украины. Но, по мнению Портникова, нынешний президент США не спешит ее наращивать.

Таким образом, Трамп оказался в тупике: симпатии к Путину здесь второстепенны. Ключевое – отсутствие у Вашингтона быстрых и эффективных механизмов завершения войны.

"Байден, кстати, был более реалистичным и понимал, что США на фоне глобальных изменений уже не имеют того веса, который имели 20–25 лет назад. А Трамп, застрявший в прошлом, этого не хочет осознавать. Или осознает, но стремится, чтобы другие не догадались. Поэтому все эти качели, это банальная маскировка бездействия. Трамп тянет время. И в этом его намерения в определенной степени совпадают с намерениями Путина: тот тянет время, чтобы продолжать войну и принудить Украину к капитуляции. А Трамп тянет время, чтобы не стало очевидным, что он беспомощен. И чтобы, когда война закончится капитуляцией Украины, можно было сказать: "Это решение украинцев". А он? Он делал все возможное: пытался договориться с Путиным, не отменял санкции, через европейцев помогал Украине. "Боролся за мир", одним словом. А то, что Украина не смогла победить Россию, – ну, "такие реалии". И он, конечно, не упустит случая повторить: "Я же предупреждал. Украина – не та страна, которая может выиграть войну против такого государства, как Россия". И все же оно произошло", – добавил эксперт.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп заявил, что он примет решение о возможных санкциях против страны-агрессора России через две недели. За это время Киев и Москва должны провести встречу, однако если она не состоится, для американского президента будет важно, какая из сторон в этом виновата.

Трамп пожаловался, что глава украинского государства Владимир Зеленский и главарь Кремля Владимир Путин продолжают воевать вместо того, чтобы встретиться с глазу на глаз. Он также признал, что остановить войну в Украине оказалось гораздо сложнее, чем ему казалось.

После встречи с президентом Украины и европейскими лидерами Дональд Трамп хвастался тем, что "быстро достиг" мирного соглашения по войне в Украине. Но уже через четыре дня после этого настроение американского лидера кардинально изменилось, и теперь Трамп заявляет, что у Киева нет шансов выиграть войну без новых, причем более мощных атак вглубь территории России.

Речь идет об одном из последних сообщений президента США в соцсетях, где он отметил, что "впереди – интересные времена". В The Wall Street Journal это назвали "угасающим оптимизмом" по поводу усилий Трампа урегулировать войну политическим путем.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский в пятницу, 22 августа, в Киеве провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По итогам переговоров глава государства заявил, что считает президента США Дональда Трампа единственным человеком, который может остановить войну и диктатора Владимира Путина.

