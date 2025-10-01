Средняя зарплата в Украине значительно снизилась: какие специалисты продолжают получать высокие выплаты

В августе 2025 года средняя зарплата в Украине составила 25 911 грн, что на 2,2% меньше, чем в июле. Самые высокие выплаты сейчас получают работники в сфере ИТ, тогда как в образовании средняя зарплата вдвое ниже среднеукраинской.

Об этом сообщает Государственная служба статистики. Как отмечается, одновременно с этим выросла и задолженность по выплате зарплат, которая по состоянию на 1 сентября достигла 3,5 млрд грн.

Уровень доходов украинцев существенно отличается в зависимости от региона. Самые высокие средние зарплаты в августе зафиксированы в:

Киеве – 39 535 грн;

– 39 535 грн; Луганской области – 32 541 грн;

– 32 541 грн; Днепропетровской области – 26 779 грн.

Самые низкие показатели продолжают удерживать западные и центральные регионы. А именно:

Черновицкая область – 18 451 грн;

– 18 451 грн; Кировоградская область – 18 778 грн.

Таким образом, разница между самыми высокими и самыми низкими зарплатами по стране превышает 21 тыс. грн, что указывает на значительные дисбалансы в региональном развитии. Кроме территориального фактора, ключевую роль играет сфера занятости. В августе самые высокие зарплаты получали работники в сфере информации и телекоммуникаций – 65 213 грн.

В то же время самые низкие выплаты зафиксированы в области образования – 14 432 грн. Таким образом, разница между наиболее высокооплачиваемыми и наименее оплачиваемыми видами деятельности составляет более 50 тыс. грн. Это еще раз подчеркивает глубокое неравенство оплаты труда в зависимости от отрасли.

Среднесписочная численность штатных работников в августе 2025 года составила 5,34 млн человек, что на 0,5% меньше по сравнению с июлем. Больше всего работников сосредоточено в:

промышленности – 1,21 млн человек;

– 1,21 млн человек; сфере образования – 950,9 тыс. человек;

– 950,9 тыс. человек; оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспорта и мотоциклов – 679,8 тыс. человек.

Уменьшение численности занятых объясняют как сезонными факторами, так и военной экономикой, которая заставляет бизнес оптимизировать расходы на персонал. Общий объем долгов по выплате заработных плат на начало сентября составил 3,5 млрд грн.

Наибольшие проблемы с задержками зарплат фиксируют в государственном секторе. В частности также на предприятиях промышленности, которые имеют стратегическое значение, но находятся в сложном финансовом положении.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине резко возросло количество вакансий в производстве, торговле, образовании, а также для представителей рабочих специальностей. Зарплаты, которые работодатели предлагают представителям таких специальностей, достигают 50 тыс. грн.

