В Украину активно везут старые авто из-за границы: топ-10 самых популярных моделей

За март месяц украинский автопарк пополнился более чем 21 тысячей подержанных легковых автомобилей, импортируемых из-за границы. По сравнению с мартом 2023 года количество регистраций таких авто выросло почти в полтора раза. Лидером регистраций в марте стал Volkswagen Golf.

Об этом сообщает Укравтопром. Предпочтение отдается разнообразным бензиновым и дизельным моделям, однако также заметен интерес к электромобилям и гибридам.

Согласно данным Укравтопрома, бензиновые автомобили составляют наибольшую долю в этом сегменте авторынка – 48%. Дальше идут:

дизельные – 25%;

электромобили –16%;

авто с ГБО – 6%;

гибриды – 5%.

Топ – 10 самых популярных импортированных моделей месяца

По данным статистики, средний возраст подержанных машин, перешедших на украинские номера в марте, составляет 9,4 года. С начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 55,5 тысячи подержанных легковых автомобилей, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее употребительными моделями стали:

Volkswagen Golf – 1146 ед.;

Renault Megane – 969 ед;

Skoda Octavia – 763 ед;

Volkswagen Passat – 653 ед.;

Nissan Leaf – 546 ед;

Volkswagen Tiguan – 544 ед.;

Nissan Rogue – 523 ед.;

Audi Q5 – 477 ед;

Tesla Model 3 – 456 ед.;

Audi A4 – 401 ед.

Подержанные авто на внутреннем рынке Украины

На внутреннем рынке Украины в течение марта украинцы заключили 86,4 тыс. сделок купли-продажи подержанных легковых автомобилей. Это на 7,3% больше по сравнению с мартом 2023 года.

Несмотря на колебания в мире автопромышленности, украинский рынок продолжает показывать устойчивый спрос. Лидерами среди покупателей в феврале стали следующие производители авто:

Volkswagen – наибольшее количество сделок – 11 тыс.;

ВАЗ – 5,1 тыс. сделок;

Renault – 5,1 тыс. сделок, это подчеркивает диверсификацию по вкусам и потребностям клиентов;

Skoda – 4,9 тыс. сделок;

Toyota – 4,4 тыс.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за март 2024-го автомобильное горючее в Украине подорожало в среднем на 2,5 гривен за литр. Однако причин для дальнейшего роста цен нет – рынок буквально "залит" бензином, а активность покупателей низкая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!