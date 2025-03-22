Спрос на квартиры уже значительно вырос: что будет с ценами после войны

Киевский риэлтор Ирина Луханина заявила, что в случае окончания войны стоимость жилья в столице может подорожать на 30%. Также эксперт прогнозирует рост стоимости недвижимости в Днепре, Запорожье, и "проседания" цен в западных регионах.

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Об этом пишет издание Минфин. Экс-руководитель Ассоциации специалистов недвижимости Украины Юрий Пита говорит, что спрос на недвижимость уже вырос. "Заметно возросло количество обращений по поиску квартир, просмотров и сделок", – говорит он.

Риелторы, с которыми пообщалось издание, оценили рост спроса по меньшей мере на 10-15%, а в некоторых сегментах (например, экономжилья) еще больше. Харьковский риелтор Милана говорит, что в их регионе, где рынок недвижимости до недавнего времени фактически "лежал", а цены упали до минимума. Покупатели, ожидавшие дальнейшего снижения цен, решились на сделки, активизировались новые пересмотры и т.д.

А в Одессе, как рассказывают местные риелторы, спрос настолько высок, что многие квартиры уже "закончились". Одесский риелтор Наталья Стоянова говорит, что ищет для клиентов квартиры с видом на море, но вариантов практически нет: из 20 выставленных на продажу объектов к просмотрам доступны максимум 5.

Причин такой активизации несколько.

Первая – на рынок "выплеснулся" отложенный спрос, сформировавшийся из-за реестров Минюста, не работавших после масштабной кибератаки.

Вторая причина – новости о возможности скорого завершения войны.

"После установления мира в Киеве, например, цены на жилье могут возрасти до 30%. Понятно, что этот процесс займет какое-то время, но подорожания не избежать. Будут расти ценники также в Днепре, который укрепит свой статус крупного бизнес-центра страны, и Запорожье, который может получить статус "пограничного города". В то же время "мыльный пузырь" на рынках западных областей будет постепенно "сдуваться", и цены там могут просесть на 20-25%", - резюмирует риелтор Ирина Луханина.

"Масштаб разрушений жилищного фонда в стране просто огромен. И понятно, что после войны возникнет дефицит, а цены начнут расти. Поэтому многие считают, что выгодно покупать именно сейчас, на минимальных ценах", – добавил Юрий Пита.

Также OBOZ.UA сообщал, что некоторые эксперты не советуют вкладывать средства в недвижимость для инвестиций. Самыми надежными инструментами для этого экономисты и финансисты считают золото, облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ) и землю сельскохозяйственного назначения.

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