Украинцам рассказали, во что не следует вкладывать деньги: не принесет прибыли

Самыми надежными инструментами для инвестирования экономисты и финансисты считают золото, а также облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ). Также, советуют, можно вкладываться в землю сельскохозяйственного назначения. А вот в недвижимость, по мнению экспертов, инвестировать не стоит.

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OBOZ.UA собрал последние советы экономистов на финансистов украинцам по инвестированию.

Так, управляющий активами группы ICU в Украине Григорий Овчаренко отметил: во время войны следует отдавать предпочтение двум вещам: минимизации рисков и ликвидности. Соответственно, по его словам, лучшим инструментом для сохранения и, "возможно, даже инвестиций", является золото – в частности, золотые монеты.

Кроме того, отметил он, с учетом того, что банковская система "выдерживает испытание войной", украинцам следует обратить внимание на традиционные инструменты. В частности:

депозиты;

государственные облигации.

"99,9% украинцев могут абсолютно безопасно инвестировать в эту категорию активов, получать умеренную прибыль и быть счастливы с точки зрения опыта инвестирования", – отметил Овчаренко.

Также, подчеркнул он, перспективным активом может служить земля сельскохозяйственного назначения. По его словам, в настоящее время, "количество сделок, ликвидность и технологии постепенно позволяют инвестировать в это направление без риска потери контроля за этой землей".

"Инвесторам я бы рекомендовал сотрудничать с известными агрохолдингами, арендующими землю. Это залог того, что земля будет находиться в долгосрочной сельскохозяйственной обработке", – отметил эксперт.

В то же время, признал он, недвижимость не является хорошим инструментом для инвестиций во время войны. Ведь этот актив сейчас несет риски "недополучения прибыли, или вообще физической потери".

Инвестировать в золото советуют и аналитики Forbes. Там отмечают: особое внимание следует уделять:

комиссионным платежам при покупке и продаже золота;

потенциальным расходам на безопасное хранение.

Впрочем, отмечается, покупать золото нужно после коррекции цены. Ведь сейчас рынок "перегретый", а потому можно не получить желаемой прибыли.

В то же время, признают аналитики, ретроспективно золото проигрывает многим другим активам. "Например, за последние 10 лет золото выросло в цене в 2,5 раза, а ведущие фондовые индексы (S&P 500) – в три раза", – говорится в материале.

В свою очередь, аналитики Центра экономической стратегии (ЦЭС) отмечают: ОВГЗ являются лучшим гривневым инструментом для вложений. Ведь:

При покупке ОВГЗ инвесторы не только получают возможность заработать больше, чем на банковских депозитах, но и непосредственно поддерживают государство в условиях войны.

Государство гарантирует возврат средств, поскольку ОВГЗ является частью внутреннего долга.

"Из-за того, что инфляция была на самом низком уровне в первой половине 2024 года, реальная доходность ОВГЗ была самой высокой в ​​этот период. Впрочем, и после ускорения инфляции ОВГЗ остаются привлекательными для инвестирования, с более высоким, чем у депозитов, уровнем доходности", – констатировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в экспертной среде считают, что держать сбережения в долларах не так выгодно, как вкладывать их в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ). Дело в том, что максимальный доход от валюты может составить намного меньше, чем от облигаций.

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