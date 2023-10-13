Спонсоров войны стало меньше: один из крупнейших производителей алмазов исключен из перечня

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) исключило одного из крупнейших в мире производителей бриллиантов, индийского Shree Ramkrishna Exports (SRK), из списка международных спонсоров войны. Так, компания отказалась в дальнейшем закупать алмазы у РФ в обход санкций.

Об этом сообщили в НАПК, также опубликовано официальное заявление самой SRK. В нем говорится, что с января 2023 года SRK воздерживается от покупки алмазного сырья из Российской Федерации.

"Кроме того, в компании заявили о своей поддержке нынешним и будущим инициативам стран G7 ("Большой семерки". – Ред.) по ограничению обращения с российскими алмазами и воздержанию от закупок российских алмазов", – добавили в НАПК. В агентстве подчеркнули, что такая позиция SRK способствует установлению мира не только на европейском континенте, но и усиливает национальную безопасность самой Индии.

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В НАПК рассчитывают, что "Большая семерка" уже скоро примет решение об общем эмбарго на российские алмазы, а не только для отдельных подсанкционных компаний. "Никто не хочет получить кровавое кольцо на свадьбу или рождение ребенка. Мир хочет потреблять ответственно. И мы верим, что производители бриллиантов услышат своих потребителей и подарят им наслаждение радоваться бриллиантам, вместо беспокойства о реальном происхождении камней", – заявил глава НАПК Александр Новиков.

Ранее в НАПК сообщали, что SRK заключала "тайные сделки" по покупке драгоценных камней у России на сотни миллионов долларов. При этом, по данным НАПК, компания уверяла клиентов, что алмазы якобы происходили только из стран, участвующих в Кимберлийском процессе, и не имели "конфликтного происхождения".

Индия является одним из основных покупателей алмазов, прежде всего мелкого алмазного сырья из России, и крупнейшим в мире центром производства бриллиантов: в этой стране производится 95% бриллиантов мира. Приблизительно три четверти алмазов поступают из РФ, но к ним не добавляют никаких официальных документов, которые могли бы подтвердить их происхождение. SRK после приобретения необработанных алмазов, производит огранку, полировку, классификацию и экспортирует их.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее венгерский ОТП Банк исчез из списка международных спонсоров войны. При этом формально статус банка как спонсора войны был не отменен, а только приостановлен.

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