Специалистам без высшего образования готовы платить почти 40 тысяч: кого ищут в крупном городе

В Украине хорошие деньги можно зарабатывать и без высшего образования – в частности, имея рабочую профессию. К примеру, во Львове работодатели готовы платить таким специалистам от 30 до 37,5 тыс. грн.

В частности, в среднем, 37,5 тысяч предлагают автослесарям. При этом в целом по Украине таким специалистам, по данным крупного кадрового портала, готовы платить меньше – в среднем 32,5 тыс. грн.

Во Львове же на те же 32,5 тыс. грн могут рассчитывать представители сразу ряда профессий. В частности:

экскаваторщики;

машинисты;

крановщики.

Монтажникам вентиляции готовы платить в среднем 30 тыс. грн. Столько же:

складальщикам мебели;

малярам.

Работодатели собираются массово повышать зарплаты своим работникам

Вместе с тем подавляющее большинство украинских работодателей намерено повысить зарплаты своим работникам в 2024 году – об этом сообщили 72% участников соответствующего опроса. При этом в основной массе повышение запланировано на 11-15%. Т.е. если работник получает среднюю зарплату по стране (в 2023 году она составила 17 442 грн), то после повышения его вознаграждение вырастет на 1 919 – 2 616 грн.

"72% участников исследования подтвердили, что в их компаниях в 2024 году намечено повышение уровня заработной платы. Важно отметить, что 39% специалистов HR отметили, что в их компаниях планируется увеличение уровня заработной платы на 11-15%", – говорится в исследовании, проведенном профильной бизнес-ассоциацией.

При этом, подчеркивается, 28% HR-специалистов отметили, что в их компаниях планируется увеличение уровня заработной платы на 6-10% (при средней зарплате в 17 442 грн повышение составит 1 047 – 1 744 грн). А кроме того:

13% – на 16-20% (при средней зарплате в 17 442 грн повышение составит 2 791 – 3 488 грн);

2% – более чем на 21% (более чем на 3 663 грн).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине все более популярной становится удаленная работа. И на то есть причина – некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам за работу из дома более 40 тыс. грн.

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