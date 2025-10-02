Спам-звонки теперь под запретом: в Украине заработали новые правила мобильной связи. Что нужно знать
Украинские операторы мобильной связи теперь будут автоматически блокировать спам, навязчивую рекламу и потенциально мошеннические вызовы по телефону. Чтобы избежать такой блокировки вызовов, бизнес обязан заключить договор с оператором и зарегистрировать все номера, с которых осуществляются звонки. Номера нарушителей могут быть полностью заблокированы.
Такие нормы установлены постановлением Кабинета министров Украины № 761 от 25 июня 2025 г. "Об утверждении Правил предоставления и получения электронных коммуникационных услуг". Документ вступил в силу с 2 октября 2025 года.
При этом еще одна часть постановления вступит в силу только через год после утверждения документа, т. е. летом-2026. Она касается регламентации обязанностей мобильных операторов информировать пользователей об условиях, тарифах, качестве связи и так далее.
Что изменилось с 2 октября
- Постановление дало определение "злонамеренных вызовов" (включая массовые автодозвоны, записанные голосовые сообщения, нежелательные SMS/сообщения и т.п.).
- Запрещается использование автоматических систем дозвона и рассылок для прямого маркетинга без предварительного согласия абонента.
- Абоненты получили право бесплатно требовать блокировки вызовов с номеров, с которых шел спам и совершались злонамеренные вызовы.
- Оператор должен фиксировать техническими средствами факт рассылки спама или осуществления злонамеренных вызовов, а в случае их выявления – послать абоненту-рассылателю предупреждение о сокращении предоставления послуг.
- Если требования прекратить спам не будут выполнены, оператор сможет полностью заблокировать номер, с которого осуществлялись злонамеренные звонки.
- В правилах вводится понятие аутентификация номера телефона, то есть процесс, позволяющий подтвердить, что действия действительно совершает владелец номера – это делается для контроля коммерческих вызовов и предотвращения их подделки. Также запрещается несанкционированное вмешательство в сети, включая подделку идентификаторов.
"Бизнес должен заключить договор с оператором и зарегистрировать номера, с которых может звонить. Если нет – вызовы с этих номеров могут быть заблокированы автоматически. Уже скоро оператор сможет блокировать номер по обращению пользователя в случае спам-звонка", – объяснял сразу после принятия постановления вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Какие еще изменения ожидаются
- В личном кабинете абонента мобильного оператора можно будет не только просмотреть все свои расходы, но и самостоятельно отключить контент-услуги, без запроса к оператору.
- Скорость интернета должна будет прописана в соглашении – то есть, если оператор обещает 100 Мбит/с, а предоставляет 40 Мбит/с, это будет нарушением условий договора и поводом для подачи жалобы в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), или обращения в суд;
- Украинцам в зоне боевых действий не будут отключать связь из-за неуплаты за услуги, SIM-карты не будут блокировать за неуплату, а при первом входе в сеть должен будет предоставляется бесплатный пакет связи.
Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине анонсировали запуск Starlink Direct to Cell. Это технология, которая позволяет подключать смартфон непосредственно к спутникам Starlink – с поддержкой Direct to Cell, который действует как вышка мобильной связи в космосе.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!