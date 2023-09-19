Создала угрозы национальной безопасности: КБ "Луч" пожаловался топ-чиновникам на Госаудитслужбу

Еще один важный игрок в сфере ОПК – КБ "Луч" – выступил против действий Госаудитслужбы Украины. Речь идет о запрете для бюро включать прибыль в цену продукции, что осложняет разработку и производства оружия. А это в свою очередь создает угрозу нацбезопасности Украины.

Конструкторское бюро официально обратилось к премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю СНБО Алексею Данилову, министру стратегической промышленности Александру Камышину и главе "Украинской оборонной промышленности" (ранее "Укроборонпром") Герману Сметанину. Об этом говорится в сообщении КБ "Луч".

Бюро просит уполномоченных лиц "урегулировать соответствие выводов Госаудитслужбы законодательству". В обращении отмечается, что КБ столкнулось с трудностями не только из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину, но и из-за "внутренних факторов".

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"Надуманная позиция должностных лиц Госаудитслужбы относительно запрета на включение прибыли в состав цены создала реальные угрозы национальной безопасности и обороне государства. Выводы Госаудитслужбы вызывают недоумение и возмущение, повлекли за собой разногласия и судебные процессы между органами власти в период военного положения", – говорится в сообщении КБ.

Также отмечается, что материалы ревизии были переданы правоохранителям, которые на их основании открыли уголовные производства. В КБ считают, что такой порядок вещей выгоден в первую очередь стране-агрессору РФ.

Ранее Госаудитслужба поставила под сомнение правомерность прибыли предприятий оборонно-промышленного комплекса, в том числе и КБ "Луч". Государственные аудиторы потребовали от таких предприятий вернуть прибыль за исполнение государственного заказа за 2022 год.

По мнению ведомства, эта прибыль считается убытком государства. Речь идет об общей сумме 2,5 млрд грн. Предприятия же заявляют, что решение делает невозможной их эффективную работу и может привести к срыву госзаказа и дефициту вооружений на фронте. Кроме того, работа части предприятий может быть полностью заблокирована из-за действий правоохранительных органов.

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первый случай, когда представители ОПК жалуются на действия Госаудитслужбы. Ранее представители объединений/кластеров ОПК во время встречи в Минобороны заявили о том, что они объединяться для защиты своих интересов. Они также предложили распустить Госаудитслужбу.

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