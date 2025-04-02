"Киевстар" окончательно купил Uklon, сделка официально закрыта: что дальше

Компании "Киевстар" и Uklon официально закрыли сделку, согласно которой мобильный оператор приобрел 97% акций бизнеса по заказу авто онлайн. Сумма соглашения составила 155,2 млн долларов.При этом после покупки "Киевстар" и Uklon остаются отдельными бизнесами.

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Об этом говорится в сообщении "Киевстар" 2 апреля. "Оператор электронных коммуникаций "Киевстар" и продуктовая IT-компания Uklon, являющаяся разработчиком онлайн-платформы и приложения заказа авто, успешно завершили процесс закрытия сделки по покупке 97% корпоративных прав Uklon... 3% корпоративных прав Uklon остаются в собственности Виталия Дятленко, одного из соучредителей компании", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по условиям соглашения "Киевстар" осуществил платеж в гривне, однако точная сумма в национальной валюте не разглашается. Также компания пообещала выплатить 12% от суммы членам команды Uklon.

Управлением Uklon теперь займется наблюдательный совет во главе с СЕО "Киевстара" Александром Комаровым. Также в состав совета должны войти представители обеих компаний – по двое от "Киевстара", и от Uklon. Последний в частности, будет представлять и Дятленко.

Также в "Киевстаре" подчеркнули, что вся команда Uklon под руководством Сергея Гришкова продолжит свою работу. Предполагается, что служба для онлайн-заказа авто будет развиваться как в Украине, так и за границей.

"Наша цель как стратегического инвестора – развивать существующие сервисы онлайн-заказа авто и доставки, внедрять новые решения и услуги и выходить на международные рынки", – заявил в частности Комаров.

Напомним, кроме Uklon, в экосистему "Киевстара" уже входит цифровая платформа в области здравоохранения Helsi, а также платформа потоковой передачи контента "Киевстар ТВ". Предполагается, что покупка Uklon может изменить рынок онлайн-заказа поездок в Украине, поскольку теперь компания получает поддержку одного из крупнейших телеком-операторов.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Киевстар" планирует купить онлайн-сервис бронирования лекарств Tabletki.ua. Ранее телекоммуникационный гигант подал в Антимонопольный комитет уже вторую заявку на приобретение ООО "МТПК", которой принадлежат онлайн-сервис.

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