Sony больше не играет: аккаунты россиян в PlayStation массово блокируют

Компания Sony начала массовую блокировку аккаунтов российских пользователей PlayStation Network. Гражданам страны-агрессора не помогает даже регистрация в других юрисдикциях – в частности турецком, казахском или украинском регионах.

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Как сообщают росСМИ, волна блокировок продолжалась с 8 по 13 мая. Речь идет как об аккаунтах с подпиской PlayStation Plus, так и без нее. Некоторые пользователи также сообщают о блокировке самих консолей, а больше всего проблем возникает у пользователей с купленными аккаунтами – Sony проверяет IP-адреса для верификации.

Официальной причины блокировки в компании пока не называли. Впрочем, известно, что подобные "рейды" в Sony используют для борьбы с обходом региональных ограничений, в частности для получения подписки PS Plus, которая в России официально недоступна.

По словам пользователей, Sony отказывает в возврате средств - в некоторых случаях были заблокированы аккаунты, на которых было куплено игр на тысячи рублей. На обращения служба поддержки также не реагирует. В то же время в сообществе PlayStation Hub считают, что учетные записи, созданные до 7 мая, продолжают работать независимо от страны регистрации.

После выхода Sony с российского рынка в марте 2022 года многие россияне начали массово создавать аккаунты в других регионах. Чаще всего выбирали Турцию, Казахстан или Украину из-за более низких цен на подписку. В 2023 году компания уже блокировала часть таких аккаунтов в Турции, объясняя это техническим сбоем.

На фоне санкций и выхода глобальных компаний из РФ, российские власти начали продвигать идею создания отечественной игровой приставки. Параллельно Путин поручил правительству установить контроль за игровым рынком РФ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 16-й пакет санкций Евросоюза в ответ на полномасштабную агрессию России против Украины попали игровые консоли, джойстики и авиасимуляторы. По данным ЕС, российские военные используют эти устройства для управления дронами.

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