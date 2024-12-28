Сокращение рабочих мест, остановка предприятий и падение ВВП: СМИ оценили последствия повышения тарифов Укрзализныци

"Укрзализныця" предлагает Минрегиону провести индексацию тарифов на грузоперевозки на 37%. В результате этого УЗ планирует дополнительно получить 26 млрд грн поступлений от бизнеса. Впрочем, решение об индексации еще должно утвердить Кабинет министров. Последствия такого решения – потеря конкурентоспособности нашей продукции и сокращение рабочих мест, пишет GMK Center.

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"По оценкам УЗ, логистическая составляющая стоимости грузов вырастет для железной руды ориентировочно на 2,7%, для угля и черных металлов – до 1%. В то же время в отрасли ожидают гораздо более существенного абсолютного эффекта: дополнительные расходы расхода на логистику ГМК составят 8-10 млрд грн, а только у одного "АрселорМиттал Кривой Рог" – более 1,4 млрд грн в год", - указывает издание.

Кроме того, это может стать причиной падения объемов перевозок Укрзализныци, и как следствие падения доходов вместо ожидаемой прибыли, ведь ряд перевозчиков просто откажутся от услуг государственного монополиста, указывают аналитики.

"Увеличение тарифа на 37% вычеркнет нефтепродукты из номенклатуры перевозок УЗ до конца. Бензовозов более чем достаточно, их количество с 2021 года выросло в четыре раза", – говорит директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Дополнительно вероятный возврат 2025 года к вопросу сближения тарифных классов может привести к еще большему увеличению расходов грузоотправителей. Это в перспективе станет причиной сокращения объемов производства или даже полной остановки предприятий — это логическое следствие роста себестоимости и потери конкурентоспособности на экспортных рынках. Предприятия отрасли не могут длительно работать в убыток или на грани рентабельности, указывает издание.

"Также среди последствий – сокращение поступлений в бюджет и валютные поступления в страну, что скажется на всей украинской экономике, рост инфляции и сокращение рабочих мест. Предприятия ГМК являются градообразующими частью местных бюджетов. За счет налоговых поступлений и прямых расходов частично финансируется местная социальная инфраструктура. Сокращение производства приведет к ухудшению финансового состояния и вынужденному снижению социальных расходов, а совокупно это может привести к росту социальной нестабильности в стране", – резюмирует GMK Center.

Как известно, УЗ завершила три квартала 2024 года с показателем чистой прибыли в 1,66 млрд. грн. Выручка УЗ за январь-сентябрь выросла до 78 млрд грн — это на 17% больше, чем было за аналогичный период прошлого года. В то же время компания существенно увеличила операционные расходы и инициировала увеличение тарифа на грузовые перевозки на 37%.

В свою очередь народный депутат Муса Магомедов заявил, что тарифный вопрос станет решающим экзаменом для министра восстановления Алексея Кулебы: ему придется выбирать между государственной компанией, которая наращивает расходы и хочет повысить тарифы, и благосостоянием и развитием экономики и местных общин.