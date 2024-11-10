Собственники жилья ощутимо переписали цены на аренду: сколько теперь стоит снять квартиру в Киеве

В Киеве существенно подорожала аренда квартир. За последние 6 месяцев стоимость съема жилья в столице выросла на более чем 7 000 грн – со средних 16 051 до 23 250 грн, или сразу 44,85% (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за год снять жилье в столице стало дороже более чем на 5 600 грн, или 32,26%.

А вот аренда за месяц подешевела. Снижение стоимости составило 1 152 грн, или 4,72%.

Где снимать квартиру дешевле всего

Аренда квартир по районам столицы, по данным аналитиков, стоит в среднем 12 500 до 31 000 грн. Т.е. разница между самыми дорогими и самыми дешевыми составляет 18 500 грн – целую квартиру в одном из недешевых районов.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 12 500 грн. А кроме того, в:

Святошинском районе – 14 000 грн;

Днепровском, Дарницком – 15 000 грн;

Оболонском – 17 000 грн;

Соломенском – 19 000 грн;

Подольском – 25 500 грн.

Где самые высокие цены

Дороже всего снимать квартиру в Шевченковском районе – в среднем 31 000 грн. А также в:

Печерском районе – 29 900 грн;

Голосеевском – 29 016 грн.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве

В целом же, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 19 000 грн – 7,4% объявлений. Также часто встречается цены 13 000, 17 000, 23 000 грн – 6,2%.

Стоимость аренды 2-комнатных квартир

2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 15 600 грн. Таких объявлений – 10,4%.

Цена аренды 3-комнатных квартир

3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 20 000 грн. Таких объявлений насчитывается 8,5%.

Новые квартиры подорожали

В то же время, на первичном рынке столичной недвижимости за последние 6 месяцев стоимость жилья увеличилась на 8%. При этом сами потенциальные покупатели в основном ожидают, что подорожание продолжится.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного профильным ресурсом. Как рассказали его представители OBOZ.UA:

42% потенциальных покупателей ожидают роста цен на первичном рынке Киева;

31% – прогнозируют, что цены останутся без изменений;

27% – считают, что они снизятся.

В то же время на вторичном рынке Киева за последние полгода цены снизились на 6%. А в последние 4 месяца они остаются стабильными.

При этом роста цен на вторичном рынке ожидают лишь 28% респондентов.

37% считают, что ситуация не изменится;

35% – ожидают снижения цен.

"Опрос показывает, что в Киеве никто не уверен в будущем, и непонятно, что будет происходить с ценами и на первичке, и на вторичке. Однако преобладает мнение о стабильности, но количество ожидающих роста или снижения примерно одинаково. ...Ожидающие снижения цен, вероятно, откладывают покупку жилья, ожидая более благоприятных условий", – рассказали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, подорожали и квартиры на вторичном рынке столицы. Впрочем, несущественно. За последний месяц стоимость квадратных метров здесь увеличилась на 1,29%, или 737 грн, – с 57 032 до 57 769 грн.

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