Старые цены больше не действуют: как в Киеве переписали цены на квартиры

На первичном рынке столичной недвижимости выросли цены. За последние 6 месяцев стоимость такого жилья увеличилась на 8%. При этом сами потенциальные покупатели в основной массе ожидают, что подорожание продолжиться.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного профильным ресурсом. Как рассказали там OBOZ.UA:

42% потенциальных покупателей ожидают роста цен на первичном рынке Киева;

31% прогнозируют, что цены останутся без изменений;

27% считают, что они снизятся.

В то же время, отмечается, на вторичном рынке Киева за последние полгода цены снизились на 6%. А в последние 4 месяца они остаются стабильными.

При этом роста цен на вторичном рынке ожидают лишь 28% респондентов. А кроме того:

37% считают, что ситуация не изменится;

35% ожидают ее снижения.

"Опрос показывает, что в Киеве никто не уверен в будущем и непонятно, что будет происходить с ценами и на первичке, и на вторичке. Однако преобладает мнение о стабильности, но количество ожидающих роста или снижения примерно одинаково. ... Ожидающие снижения цен вероятно откладывают покупку жилья, ожидая более благоприятных условий", – рассказали аналитики.

Практически по всей Украине переписали стоимость 1-комнатных квартир

В то же время, по Украине за последние 6 месяцев больше всего стоимость 1-комнатных квартир на вторичке переписали практически во всех крупных городах. При чем как в сторону удорожания, так и удешевления.

Например, за последние 6 месяцев больше всего стоимость такого жилья выросла в Ривном – на 17%, до средних 44 000 долларов. Самое большое снижение зафиксировано в Сумах – здесь цены опустились сразу на 16%, до средних 21 000 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем к концу 2024 года в сессионный зал Верховной Рады может быть внесен законопроект о комплексной реконструкции кварталов старого жилищного фонда – для рассмотрения во втором чтении. Согласно ему под обновление подпадают как хрущевки, так и дома старого фонда. Цель – решить таким образом проблему устаревшего жилищного фонда.

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