Собственники переписали цены на жилье: сколько теперь стоят квартиры в Киеве

В Киеве подорожали квартиры на вторичном рынке. Впрочем, несущественно. За последний месяц стоимость квадратных метров здесь увеличилась на 1,29%, или 737 грн – с 57 032 до 57 769 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за полгода же стоимость кв.м на столичной "вторичке" снизилась – хотя и фактически незаметно. Удешевление составило 0,42%, или 241 грн/"квадрат". Что, впрочем, возможно, является признаком зарождения нового тренда – ведь в конце октября этот показатель составлял 0,15%. Т.е., с тех пор снижение цен усилилось.

По какой цене "квадрата" купить 1-комнатную квартиру проще всего

Чаще всего же, по данным аналитиков, владельцы недвижимости выставляют стоимость "квадрата" для 1-комнатных квартир на уровне 54 000 грн – 8,7% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из нее. Также часто можно встретить цены:

45 000, 48 000 грн – 6,6%;

42 000 грн – 6,4%;

51 000 грн – 6,2%;

57 000 грн – 6%.

В самом дешевом сегменте сложнее всего найти объявление о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости "квадрата" в 12 000 и 18 000 грн. Таких объявлений по 0,2%.

В каком районе цены самые низкие

В целом, по данным аналитиков, по районам столицы стоимость "квадратов" колеблеться от средних 41 727 до 90 269 грн. Т.е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 46 973 грн – и за 1 кв.м. в дорогом районе можно купить более 2-х в дешевом.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем, собственно, 41 727 грн за квадратный метр. За ним следуют:

Святошинский – 52 293 грн;

Подольский – 55 419 грн;

Оболонский – 54 413 грн;

Дарницкий – 54 956 грн;

Днепровский – 57 769 грн;

Голосеевский – 65 163 грн;

Соломенский – 65 391 грн.

Где квартиры стоят дороже всего

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе. Квадратный метр здесь стоит в среднем 90 269 грн.

А кроме того, в Шевченковском. Здесь средняя цена "квадрата" составляет 78 627 грн.

Новіе квартиры подорожали

В то же время, на первичном рынке столичной недвижимости за последние 6 месяцев стоимость жилья увеличилась на 8%. При этом сами потенциальные покупатели в основной массе ожидают, что подорожание продолжиться.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного профильным ресурсом. Как рассказали там OBOZ.UA:

42% потенциальных покупателей ожидают роста цен на первичном рынке Киева;

31% прогнозируют, что цены останутся без изменений;

27% считают, что они снизятся.

В то же время, отмечается, на вторичном рынке Киева за последние полгода цены снизились на 6%. А в последние 4 месяца они остаются стабильными.

При этом роста цен на вторичном рынке ожидают лишь 28% респондентов. А кроме того:

37% считают, что ситуация не изменится;

35% ожидают ее снижения.

"Опрос показывает, что в Киеве никто не уверен в будущем и непонятно, что будет происходить с ценами и на первичке, и на вторичке. Однако преобладает мнение о стабильности, но количество ожидающих роста или снижения примерно одинаково. ... Ожидающие снижения цен вероятно откладывают покупку жилья, ожидая более благоприятных условий", – рассказали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за последние 6 месяцев стоимость аренды квартир в Киеве резко выросла. Удорожание составило более 8 000 грн – со средних 15 979 до 24 000 грн, или сразу 50,2% (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

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