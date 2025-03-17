Собственная квартира или арендуемое жилье: как заработки украинской молодежи меняют рынок недвижимости

Треть молодежи в Украине зарабатывают менее 15 тыс. грн в месяц, и только 21% респондентов имеют собственное жилье. Тем не менее, 21% планируют приобрести недвижимость в течение следующих 5 лет, но большинство сталкиваются с высокими ценами и недостаточным уровнем дохода.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из опроса, предоставленного экспертами OLX Недвижимость. Согласно результатам опроса большинство (45%) арендуют жилье самостоятельно или с партнерами или друзьями, а треть (28%) все еще проживает с родителями, что является значительной долей.

Те, кто находится в категории 18-24 лет, больше всего склонны жить с родителями – 41%. В возрастной группе 31-35 лет большинство молодых людей владеют жильем (30%) или арендуют самостоятельно или с партнерами (41%). Доход является важным фактором, определяющим возможности для покупки жилья.

36% опрошенных зарабатывают менее 15 000 грн. в месяц. Понятно, что для многих таких людей вопрос покупки жилья очень отдаленный. В то время 33% респондентов получают от 15 000 до 30 000 грн, и только 16% зарабатывают более 30 000 грн, что уже дает больше шансов на осуществление мечты о собственном жилье. Однако даже с такими доходами молодежь сталкивается с проблемой высоких цен на рынке недвижимости.

Среди основных вариантов жилья, которые рассматривают респонденты, преобладают квартиры – 55%. Частное здание выбрали 37%, и только 6% намерены приобрести коттедж или таунхаус. В зависимости от возрастной категории варианты жилья также изменяются: в группе 18-24 лет доминируют квартиры (55%), в то время как среди старших респондентов есть большая склонность к выбору частного дома.

Однако, несмотря на желание приобрести собственное жилье, большинство молодых украинцев не готовы потратить на него более 60 000 долларов США. 45% рассчитывают на сумму до 30 000 долларов, еще 34% готовы потратить от 30 000 до 60 000 долларов. Это свидетельствует о том, что большинство молодых людей имеют ограниченные финансовые возможности для покупки дорогостоящего жилья.

Программой является єОселя, позволяющая получить кредит на жилье по выгодным условиям, планируют воспользоваться 30% опрошенных. Еще 34% не определились с выбором, но допускают такую возможность. В то же время, 32% молодых украинцев считают, что им удастся приобрести жилье без использования кредитов.

Однако, чем младший респондент, тем меньше готовность воспользоваться программой єОселя. Только 23% респондентов в возрасте 18-24 лет готовы использовать эту программу, в то время как среди старших категорий она пользуется большей популярностью.

Главным мотивом для покупки собственного жилья среди молодежи есть желание иметь собственное пространство и независимость (76%). Более половины (53%) считают это важным для создания семьи или улучшения жилищных условий. Кроме того, значительная часть опрошенных рассматривает жилье как инвестицию в будущее (28%).

Основными препятствиями для покупки собственного жилья являются высокие цены (68%) и недостаточный уровень дохода (66%). Война и связанные с ней риски также являются важными факторами, но занимают третью позицию по значимости. Увеличение дохода и стабильность финансовой ситуации, а также снижение стоимости недвижимости являются наибольшими факторами, побуждающими молодежь к покупке собственного жилья.

Большинство респондентов (56%) убеждены, что в ближайшие пять лет цены на недвижимость вырастут, что сделает покупку жилья менее доступной. 31% считают, что аренда жилья станет популярнее, чем покупка, следуя трендам, которые наблюдаются среди молодежи в западных странах. При всех трудностях, часть молодых украинцев все же стремится приобрести собственное жилье. 21% респондентов планируют сделать это в ближайшие 5 лет, хотя большинство (37%) не видят такой возможности в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине самые дешевые цены на квартиры зафиксированы в Запорожье : однокомнатную на вторичном рынке можно купить за 18 тысяч долларов, а аренда стартует от 2500 грн в месяц. Основная причина низких цен на жилье – прифронтовое расположение города, отток населения и высокие риски.

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