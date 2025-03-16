Самое дешевое жилье в Украине: где найти и почему так дешево продают

В Украине самые дешевые цены на квартиры зафиксированы в Запорожье: однокомнатную на вторичном рынке можно купить за 18 тысяч долларов, а аренда стартует от 2500 грн в месяц. Основная причина низких цен на жилье – прифронтовое расположение города, отток населения и высокие риски.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные кадровых порталов и мнения экспертов по недвижимости. Согласно данным сайта по анализу рынка недвижимости, средняя цена на однокомнатную квартиру в городе составляет 18 тысяч долларов на вторичном рынке и 27 тысяч долларов на первоначальном.

Двухкомнатная квартира на вторичном рынке стоит 24 тысячи долларов. Важнейшим фактором падения цен в указанном городе его прифронтовое расположение. Большая часть Запорожской области находится под оккупацией, что вызывает массовое переселение местных жителей. Впрочем, на рынке остаются люди, связанные с регионом или желающие использовать низкие цены для заработка в будущем.

Рынок аренды в Запорожье находится в кризисном состоянии. Спрос на арендуемое жилье значительно снизился из-за оттока населения и опасности обстрелов. Это привело к падению цен: сейчас средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 2 500 - 3 500 грн в месяц, что значительно дешевле по сравнению с довоенными показателями.

Арендодатели часто готовы идти на уступки, предлагая дополнительные условия для арендаторов, таких как гибкая оплата или временное снижение цены. В то же время, из-за высокой неопределенности многие владельцы вообще отказываются отдавать жилье в аренду, опасаясь его потери или разрушения. Кроме Запорожья, низкие цены на недвижимость наблюдаются в:

Краматорскую и Славянскую – города Донбасса, которые находятся близко к линии фронта;

– города Донбасса, которые находятся близко к линии фронта; Николаеву – из-за регулярных обстрелов и отток населения;

– из-за регулярных обстрелов и отток населения; Кривом Роге – частично из-за географического положения и экономических факторов.

Стоимость жилья в этих городах зависит от ситуации безопасности, перспектив восстановления экономики и возврата населения. Многие эксперты отмечают, что риски остаются высокими. В то же время, для долгосрочных инвесторов низкие цены могут стать выгодной возможностью при стабилизации ситуации в стране.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за последние 6 месяцев аренда квартир в Киеве существенно подешевела. Снижение цен составило более 6 500 грн - со средних 24 588 до 18 000 грн, или сразу 26,79% (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!