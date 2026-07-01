Смилянский продолжает руководить "Укрпочтой", несмотря на то, что НБУ признал его профнепригодным – заявление

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский остался работать на своей должности – несмотря на то, что Нацбанк признал его профнепригодным и дал почтовому 5 дней на увольнение своего руководителя. В частности, отмечали в регуляторе, из-за многочисленных нарушений в течение 2023-2026 годов НБУ неоднократно штрафовал "Укрпочту" и выносил официальные письменные предупреждения.

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О том, что он не ушел в отставку, сообщил сам Смилянский. При этом выразив уверенность, что против него велась информационная атака с привлечением "заказных статей и ботов".

"Официально сообщаем, что генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский продолжает выполнять свои обязанности в полном объеме в соответствии с действующим законодательством... Понимаю тех, кто ждал и до сих пор ждет, кто победит. Это нормально – быть с победителем", – рассказал Смилянский, вероятно, намекнув на то, что считает себя победителем в конфликте с НБУ.

В то же время, заверил он, сама "Укрпочта" работает в штатном режиме. А также призвал общественность доверять "исключительно официальным сообщениям" компании в вопросах ее деятельности.

Почему НБУ требовал уволить Смилянского

Напомним: 23 июня Нацбанк признал Смилянского профнепригодным и потребовал его отставки в течение 5 дней. Кроме того, Нацбанк регулятор "Укрпочту" на 2,54 млн грн за нарушения в сфере платежных услуг и защиты прав потребителей.

В частности, НБУ провел проверку деятельности "Укрпочты" – поскольку та имеет лицензию на предоставление финансовых платежных услуг и обслуживает миллионы граждан и находится под его прямым надзором. Одним из этапов проверки было собеседование с генеральным директором на Квалификационной комиссии НБУ, где Смилянский должен был защитить свою компетенцию. И именно на на основании его ответов и объяснений члены комиссии признали его профессионально непригодным.

"Руководствуясь своим профессиональным суждением, учитывая принципы соразмерности (пропорциональности) обоснованного сомнения и комплексного анализа, Комитет видит несоответствие генерального директора АО "УКРПОШТА" Смилянского Игоря Ефимовича требованиям профессиональной пригодности, установленным в Положении № 217 и Положении № 199 для руководителя поставщика финансовых платежных услуг", – говорится в сообщении НБУ.

Сам Смилянский предупредил, что планирует привлечь юристов для своей защиты. А еще заверил, что на работу почты судебный процесс не повлияет.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, личность Смилянского вызывает у украинцев неоднозначные эмоции. Одной из причин является его зарплата – по данным медиа, он зарабатывает около 970 тыс. грн в месяц. Другая причина – его граничащее с хамским поведение в соцсетях – так, он назвал "козлами" тех, кто недоволен уровнем его заработной платы. А еще одну комментаторшу назвал "шлюхой" и "уродкой" за критику траты 600 тыс. грн на обновление логотипа компании вместо ремонта отделений.

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