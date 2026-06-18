"Давайте любить Украину за деньги!": Смилянский назвал "козлами" тех, кто критиковал его зарплату. Видео

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский резко отреагировал на критику в адрес размера своей зарплаты. В публичном комментарии он эмоционально высказался о людях, обсуждающих его доход, назвал их "козлами" и перевел разговор в плоскость уплаченных налогов.

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Об этом Смилянский заявил в интервью каналу "Апостроф". Следует отметить, что зарплата Смилянского составляет, по его же словам, 750 тыс. грн. В СМИ, впрочем, упоминались еще более высокие цифры – до 970 тыс. грн.

Что именно сказал Смилянский: прямая речь

"Те козлы, которые кричат о моей зарплате, так вот они налогов платят меньше. От них пользы Вооруженным силам в десятки раз меньше, чем... Я говорю: давайте сразу по налогам. Что, вы любите страну бесплатно? Давайте любить Украину за деньги. И давайте посмотрим, кто сколько налогов заплатил. Вот тогда мы и поговорим о любви".

Скандалы вокруг главы "Укрпочты" и его зарплаты: что предшествовало

Речь идет о публичной дискуссии вокруг уровня вознаграждения руководителя госкомпании. По данным СМИ, его зарплата может достигать около 970 тыс. грн в месяц. Впрочем, наибольшее возмущение вызвали признания самого Смилянского о собственных доходах.

По его словам в интервью Янине Соколовой, за 2025 год топ-менеджер заработал 11,7 млн грн без вычета налогов. Таким образом, это действительно составляет около 975 тыс. грн в месяц, но не учитывает отчисления в госбюджет. После уплаты налогов такая зарплата составляет около 750 тыс. грн "на руки".

После критики в связи со слишком высоким, по мнению украинцев, окладом Смилянский заявил, что не понимает украинцев, работающих за минимальную зарплату, и назвал таких людей "больными на голову". Это было воспринято в соцсетях как оскорбление – особенно в отношении учителей, медиков, коммунальщиков и работников критически важной инфраструктуры.

По словам Смилянского, размер зарплаты не вызывает у него дискомфорта. Он также отмечал, что до перехода на государственную службу зарабатывал значительно больше – около 50 тысяч долларов в месяц. По текущему курсу это составляет 2,2 млн грн.

В то же время украинцы обращали внимание на то, что на официальном сайте "Укрпочты" есть вакансии с совершенно другими окладами. В частности, почта искала уборщика в Николаеве, предлагая 8700 грн в месяц при полной занятости.

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