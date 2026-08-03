Медиа узнали о российском следе в бизнесе депутата облсовета Костюшко: активы могут оказаться под арестом

Депутату Житомирского облсовета Ирине Костюшко грозит арест активов её компании на сумму свыше 250 млн грн в рамках дела о возможном незаконном использовании более 125 земельных участков в Житомирской области. В то же время СМИ связывают ее бизнес с российским олигархом Данилом Хачатуровым и напоминают, медиа связанные с ней компании ранее уже фигурировали в ряде уголовных дел, в частности , касающихся земельных схем, незаконной вырубки леса, теневого экспорта зерна и уклонения от уплаты налогов.

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Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на уголовное дело № 12025065490000163. Согласно информации, правоохранители проверяют обстоятельства возможного самовольного занятия 125 земельных участков общей площадью около 180 гектаров.

По данным журналистов, ущерб, который мог быть нанесен в результате таких действий, оценивается почти в 2 млн грн. Именно поэтому потерпевшая сторона пыталась добиться ареста имущества компании в качестве обеспечения возможного иска.

Речь идет о масштабном перечне активов – права аренды почти на 3 тысячи земельных участков, обширный парк автомобильной и сельскохозяйственной техники, производственные помещения, хозяйственные постройки и другое имущество. Общая стоимость этого комплекса, по оценкам медиа, превышает 250 млн гривен.

Медиа заявили о возможном российском следе

Особое внимание авторы материала уделяют структуре собственности аграрного бизнеса. Издание напоминает о ранее обнародованной информации, согласно которой в агрофирму Ирины Костюшко якобы инвестировал бывший владелец российской страховой компании "Росгосстрах" Данил Хачатуров. Он входит в так называемый "список Кремля" – перечень российских бизнесменов, которых считают приближенными к президенту РФ Владимиру Путину.

По данным журналистов, инвестиции осуществлялись через кипрскую компанию Amagere Holding, которая выступает формальным бенефициаром ряда предприятий из группы компаний, связанных с Костюшко. Также отмечается, что директором этой компании является Деметра Ставриноу, которая, по информации авторов публикации, одновременно руководит несколькими компаниями, находящимися под санкциями в Украине.

Кроме того, журналисты пишут, что Ирина Костюшко имеет вид на жительство в Великобритании и строит жилье в Швейцарии. По мнению авторов материала, это может свидетельствовать о намерении развивать активы за пределами Украины. Также в статье содержится утверждение, что предпринимательница якобы ищет способы вывода средств от нового урожая за границу. В то же время доказательств этих утверждений в материале не приведено.

Компании уже попадали в поле зрения правоохранительных органов

Как отмечает издание, нынешнее расследование – не первый случай, когда компании группы Костюшко фигурируют в уголовных делах. В частности, журналисты упоминают так называемые схемы "возрождения колхозов", когда на основании документов о якобы возобновлении деятельности давно ликвидированных коллективных сельскохозяйственных предприятий оформлялись права на нераспаеванные земельные участки.

По данным медиа, предприятие ПОСП "Зоря", которое также связывают с депутатом, в течение 12 лет пользовалось более чем 500 гектарами земли, которые, как утверждается, должны были перейти в земельный запас Коростенской общины. Авторы статьи также отмечают, что часть этих земель была залеснена.

После вырубки леса, как утверждается в материале, участки передали в аренду компании ООО "Фин-Инвест Полесье", которая в настоящее время работает под названием "Сильгосплан" и находится в процедуре банкротства. Журналисты подчеркивают, что эта компания ранее уже упоминалась в нескольких уголовных делах.

По информации правоохранительных органов, она якобы входила в состав финансово-конвертационного центра, который использовался для вывода десятков миллионов долларов из банка "Сич". Кроме того, предприятие также фигурировало в расследовании по материалам Управления СБУ в Житомирской области об уклонении от уплаты налогов в крупных размерах – более 11 млн грн, а также в делах, связанных с теневым экспортом зерна.

Подозрения в отношении "черного зерна"

Еще одним эпизодом, о котором упоминают журналисты, стали подозрения в использовании схем с так называемым "черным зерном". По информации издания, компании могли использовать передачу земельных участков в фиктивную субаренду для создания документального подтверждения происхождения сельскохозяйственной продукции, экспортируемой за границу.

Авторы материала утверждают, что такая схема могла использоваться для минимизации налоговых выплат и оформления документов о якобы легальном происхождении зерна. Помнению журналистов, большое количество уголовных дел уже негативно сказывается на финансовой репутации компаний группы.

В частности, это может затруднять получение банковского финансирования, новых кредитов и привлечение инвесторов. В статье также отмечается, что из-за риска ареста активов потенциальные партнеры, поставщики и подрядчики могут отказываться от сотрудничества, а владельцы земельных паев не спешить заключать новые договоры аренды.

В настоящее время группа компаний "Зоря Агрогрупп", по информации медиа, обрабатывает около 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в Житомирской области. В то же время на момент публикации официальной реакции Ирины Костюшко или представителей ее компаний на приведенные в статье утверждения не обнародовано.

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