Украинцы могут платить за билеты на поезда гораздо меньше: какие скидки и льготы действуют в "Укрзалізниці"
Пассажиры "Укрзалізниці " имеют множество возможностей сэкономить на поездках благодаря льготам, программе лояльности и специальным скидкам на билеты. Дешевле всего путешествовать во вторник и среду, а билеты на Интерсити+ лучше покупать за 15-20 дней до поездки, чтобы получить скидку 10%.
Об этом говорится на сайте перевозчика. Цены на билеты зависят от дня недели. "Укрзалізниця" предлагает следующие скидки и надбавки:
- билеты на обычные поезда:
- понедельник, четверг, суббота – базовый тариф;
- вторник и среда – скидка 10%;
- пятница и воскресенье – прибавка 10%.
- билеты на поезда Интерсити+:
- вторник – 15% скидка на билеты первого класса; 10% скидка на билеты второго класса;
- среда – 10% скидка на первый и второй классы;
- четверг и суббота – 10%-ная скидка на билеты второго класса.
Как получить скидки на Интерсити+ при заблаговременном бронировании
Кроме скидок в определенные дни пассажиры могут воспользоваться выгодной системой ценообразования на билеты Интерсити+ в зависимости от даты приобретения билета. А именно:
- если покупать билет за 20-15 дней до отправки – скидка 10%;
- за 4-2 дня до отправки стоимость растет на 10%;
- если билет покупать за 1 сутки до отправки, цена вырастет на 15%.
Скидка или надбавка применяется только к плацкартной части билета. Для пассажиров, часто пользующихся Интерсити+, доступна бонусная программа. Ее условия таковы:
- нужно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте "Укрзалізниці";
- за каждые 10 гривен стоимости плацкарты начисляется 1 бонус;
- бонусы можно использовать для частичной или полной оплаты билетов после покупки 9 билетов.
Кто имеет право на льготный проезд
"Укрзалізниця" предоставляет льготы на проезд разным категориям населения. Основные категории, имеющие право на скидки или бесплатный проезд:
- дети до 6 лет – путешествуют бесплатно, без предоставления отдельного места;
- дети 6-14 лет – получают 25% скидки на билеты;
- студенты имеют 50% скидки на проезд в плацкартных вагонах и вагонах 2-3 класса;
- люди с инвалидностью :
- лица с инвалидностью I группы и их сопровождающие – 50% скидки с 1 октября по 15 мая;
- лица с инвалидностью в результате войны – бесплатный проезд один раз в год или 50% скидки один раз в год в период с 1 октября по 15 мая;
- участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд один раз в год или 50% скидки на одну поездку в год;
- родители военнослужащих, погибших или пропавших без вести – получают право на бесплатный проезд один раз в два года или со скидкой 50% один раз в год;
- пенсионеры – бесплатный проезд в пригородных поездах.
Когда лучше возвращать билет, чтобы потерять меньше денег
Если пассажир по каким-либо причинам отменяет поездку, важно сдать билет вовремя, чтобы вернуть как можно больше средств. "Укрзалізниця" возвращает деньги по следующим условиям:
- если вернуть билет не менее чем за 24 часа до отправления поезда – возвращается полная стоимость билета и плацкарты;
- если вернуть билет за 24-6 часов до отправки – возвращается полная стоимость билета и 50% стоимости плацкарты;
- если сдать билет менее чем за 6 часов, но не позднее 1 часа после отправления поезда – возвращается только стоимость билета;
- после отправки поезда возврат средств не производится.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в поездах "Укрзалізниці" будут подавать полноценные обеды. Однако не у всех – на время тестирования услуга будет доступна только в 4 поездах. Стоят блюда от 170 до 190 грн.
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