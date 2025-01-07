Украинцы могут платить за билеты на поезда гораздо меньше: какие скидки и льготы действуют в "Укрзалізниці"

Пассажиры "Укрзалізниці " имеют множество возможностей сэкономить на поездках благодаря льготам, программе лояльности и специальным скидкам на билеты. Дешевле всего путешествовать во вторник и среду, а билеты на Интерсити+ лучше покупать за 15-20 дней до поездки, чтобы получить скидку 10%.

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Об этом говорится на сайте перевозчика. Цены на билеты зависят от дня недели. "Укрзалізниця" предлагает следующие скидки и надбавки:

билеты на обычные поезда:

понедельник, четверг, суббота – базовый тариф;

вторник и среда – скидка 10%;

пятница и воскресенье – прибавка 10% .

. билеты на поезда Интерсити+:

вторник – 15% скидка на билеты первого класса; 10% скидка на билеты второго класса;

на билеты первого класса; на билеты второго класса; среда – 10% скидка на первый и второй классы;

– на первый и второй классы; четверг и суббота – 10%-ная скидка на билеты второго класса.

Как получить скидки на Интерсити+ при заблаговременном бронировании

Кроме скидок в определенные дни пассажиры могут воспользоваться выгодной системой ценообразования на билеты Интерсити+ в зависимости от даты приобретения билета. А именно:

если покупать билет за 20-15 дней до отправки – скидка 10%;

до отправки – скидка за 4-2 дня до отправки стоимость растет на 10%;

до отправки стоимость растет на если билет покупать за 1 сутки до отправки, цена вырастет на 15%.

Скидка или надбавка применяется только к плацкартной части билета. Для пассажиров, часто пользующихся Интерсити+, доступна бонусная программа. Ее условия таковы:

нужно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте "Укрзалізниці";

за каждые 10 гривен стоимости плацкарты начисляется 1 бонус;

бонусы можно использовать для частичной или полной оплаты билетов после покупки 9 билетов.

Кто имеет право на льготный проезд

"Укрзалізниця" предоставляет льготы на проезд разным категориям населения. Основные категории, имеющие право на скидки или бесплатный проезд:

дети до 6 лет – путешествуют бесплатно, без предоставления отдельного места;

– путешествуют бесплатно, без предоставления отдельного места; дети 6-14 лет – получают 25% скидки на билеты;

– получают на билеты; студенты имеют 50% скидки на проезд в плацкартных вагонах и вагонах 2-3 класса;

имеют на проезд в плацкартных вагонах и вагонах 2-3 класса; люди с инвалидностью :

: лица с инвалидностью I группы и их сопровождающие – 50% скидки с 1 октября по 15 мая;

с 1 октября по 15 мая; лица с инвалидностью в результате войны – бесплатный проезд один раз в год или 50% скидки один раз в год в период с 1 октября по 15 мая;

один раз в год в период с 1 октября по 15 мая; участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд один раз в год или 50% скидки на одну поездку в год;

родители военнослужащих, погибших или пропавших без вести – получают право на бесплатный проезд один раз в два года или со скидкой 50% один раз в год;

– получают право на бесплатный проезд один раз в два года или со скидкой один раз в год; пенсионеры – бесплатный проезд в пригородных поездах.

Когда лучше возвращать билет, чтобы потерять меньше денег

Если пассажир по каким-либо причинам отменяет поездку, важно сдать билет вовремя, чтобы вернуть как можно больше средств. "Укрзалізниця" возвращает деньги по следующим условиям:

если вернуть билет не менее чем за 24 часа до отправления поезда – возвращается полная стоимость билета и плацкарты;

до отправления поезда – возвращается полная стоимость билета и плацкарты; если вернуть билет за 24-6 часов до отправки – возвращается полная стоимость билета и 50% стоимости плацкарты;

до отправки – возвращается полная стоимость билета и если сдать билет менее чем за 6 часов , но не позднее 1 часа после отправления поезда – возвращается только стоимость билета;

, но не позднее 1 часа после отправления поезда – возвращается только стоимость билета; после отправки поезда возврат средств не производится.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в поездах "Укрзалізниці" будут подавать полноценные обеды. Однако не у всех – на время тестирования услуга будет доступна только в 4 поездах. Стоят блюда от 170 до 190 грн.

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