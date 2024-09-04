Скандал со шторами за 7 миллионов: в "Укрзалізниці" ответили на обвинения в покупке обычных "занавесок"

В "Укрзалізниці" заявили, что заплатят почти 7 млн грн не за обычные шторы, а за огнеупорные ролеты. Таким образом в компании отреагировали на скандал вокруг закупки – возникший на предположении, что будут закуплены обычные тканевые "занавески".

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Как объяснили в самой "Укрзалізниці", продукция, на которую объявлен тендер, "имеет ряд технических требований и особенностей". В частности:

каркас роллет должен быть специально изготовлен под конкретные размеры из алюминиевого профиля;

"одна штора роллета рассеивает свет, другая – выполнена из непрозрачного материала";

шторы ролеты обязательно должны быть изготовлены из огнеупорной ткани и фиксироваться в заданном положении, отвечать требованиям по выносливости и т.д.

"Укрзалізниця" планирует закупить специальные огнеупорные двойные конструкции-роллеты, а не обычные тканевые шторы. Такими шторами из старых вагонов с деревянными рамами отдельные телеграмм-каналы и СМИ иллюстрировали сообщения о закупке, и это, естественно, вызвало недоразумение цен", – сообщили там.

При этом в "Укрзалізниці" подчеркнули: стоимость этой продукции по результатам торгов удалось снизить по сравнению с предыдущими закупками этой же продукции, прошедшими в первой половине 2023 года. Ведь "к тендеру присоединились 2 поставщика и конечная цена в ходе торгов стала ниже".

"Ожидаемая стоимость закупки была сформирована на основе предоставления коммерческих предложений от поставщиков и составила 7 010 100 грн (7 млн 10 тыс. 100 грн. – Ред). То есть стоимость широкой ролеты – 7 550 грн, а узкой – 7 000 грн. Победитель торгов согласился поставить всю продукцию за 6 916 100 грн (6 млн 916 тыс. 100 грн. – Ред.), что меньше цены 2023 года. ... Проверено, что цены закупки УЗ не выше стоимости аналогичной продукции у коммерческих закупщиков", – рассказали в перевозчике.

Скандал со шторами для "Укрзалізниці"

Заявление "Укрзалізниці" стало ответом на скандал, разгоревшийся в сети в связи с указанной закупкой. Действительно, в ряде СМИ проиллюстрировали соответствующие материалы фотографиями с обычными занавесками. А также, в частности, высказали предположение, что "значительные суммы выделяются на такие, казалось бы, простые вещи, как шторы".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, "Укрзалізниця" запустила постоянный поезд между Киевом и Одессой. Он будет дневным – рейсы будет осуществлять Интерсити+.

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