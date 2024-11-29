Есть ли угроза жесткого блэкаута: эксперт объяснил, к чему готовиться украинцам зимой

Украинцам стоит готовиться к тому, что отключения света будут продолжаться всю зиму. Однако оснований полагать, что возможен блэкаут (национальная каскадная авария), нет.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, самое плохое, что может ожидать жителей Украины, это новые массированные атаки врага на энергетику.

По мнению эксперта, вероятно, свет будут отключать в течение всей зимы – вопрос заключается в объеме этих отключений. В случае хорошего сценария это может быть 2-4 часа в сутки без электричества, в случае плохого – 12-16 часов.

Харченко сказал, что ситуация в энергосистеме на данный момент сложная, однако управляемая, хоть и есть много повреждений разного типа. Сейчас идет процесс восстановления в той части, где можно восстановить быстро и эффективно питание, прежде всего подачу электроэнергии с атомных электростанций.

"Вопрос в том, что для того, чтобы восстановить использование всех имеющихся мощностей, нам нужно где-то полторы-две недели. А для того, чтобы привести ее после восстановления мощностей к, скажем так, стабильной работе, уже, когда мы не по ниточке работаем, а более или менее уверенно себя чувствуем, нужно три-четыре недели", – добавил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в "Укрэнерго" объявили, что 30 ноября отключения электроэнергии будут применяться не круглосуточно, а с 8:00 до 22:00. Наиболее жесткий вариант ограничений запланирован на вторую половину дня – с 14:00 до 20:00.

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