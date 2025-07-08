Ситуация на рынке труда Украины беспрецедентна: причины безумного дефицита рабочих рук

Война и такие ее последствия, как миграция (внешняя и внутренняя), значительные разрушения инфраструктуры, мобилизация трудоспособного населения в армию, человеческие потери и увечья вызвали колоссальную по масштабам проблему на рынке труда. В результате в 74% украинских компаний ощущается нехватка рабочей силы, а каждая третья позиция оказалась вакантной.

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Об этом глава Центра социальных изменений и поведенческой экономики, профессор Андрей Длигач заявил ZN.UA. Он назвал нынешний дефицит кадров беспрецедентным, но в то же время болезненной реальностью для украинской экономики. Эксперт приводит следующие угрозы украинской экономике.

Мобилизация, из-за которой значительная часть трудоспособного населения (преимущественно мужчин в возрасте 25-60 лет) оказалась в армии. Человеческие потери и социальные трансформации, в результате которых количество людей с инвалидностью в Украине только за два первых года войны выросло на 300 тыс. человек и достигло отметки в около 3 млн человек.

Разрушение экономической инфраструктуры, из-за чего работу потеряли около 2,4 млн работников, то есть 15,5% всех рабочих мест. Иногда это приводит к определенному дисбалансу, как в 2024 году, когда дефицит кадров в оборонно-промышленном комплексе достиг 30%.

Миграция. Около 4,9 млн украинцев имеют статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), но трудоустроиться из них смогли только 63%, поэтому интеграция переселенцев остается ключевым вызовом. Еще более масштабной выглядит внешняя миграция, поскольку после 2022 года страну покинули около 6,8 млн украинцев, из которых 4,2 млн человек находятся под временной защитой в ЕС. Это преимущественно молодежь и лица среднего возраста, то есть их отсутствие – это потеря интеллектуального и экономического потенциала, а следовательно, медленное восстановление.

Наконец, на потенциал восстановления страны влияет и психологическое состояние населения. Согласно данным аналитика, состояние здоровья 68% украинцев ухудшилось по сравнению с довоенным периодом, а почти половина (46%) жалуются на проблемы с психическим здоровьем. На это, в свою очередь, влияет и потеря мотивации из-за экономической нестабильности.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по данным Нацбанка и Минэкономики, из-за полномасштабной войны и демографических изменений Украина потеряла около 40% трудоспособного населения. Всего за рубежом находятся 1,7 млн украинцев (то есть более 10% всей довоенной рабочей силы) – до 2022 года они работали у себя на Родине. Но, несмотря на это, среди украинцев старшего возраста большинство нетрудоустроены.

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