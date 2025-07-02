В Украине критический дефицит рабочих рук: что происходит на рынке труда

Украина потеряла около 40% трудоспособного населения – таковы последствия полномасштабной войны и демографических изменений. Всего за рубежом находятся 1,7 млн украинцев (то есть более 10% всей довоенной рабочей силы. ) – до 2022 года они работали у себя на Родине. Но несмотря на это, среди украинцев старшего возраста большинство нетрудоустроены.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка и Минэкономики. Как сообщает Delo.ua, об этом во время выступления на HR Wisdom Summit 2025 заявила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак. По ее словам, сейчас Украина уже переживает глубокий демографический кризис из-за стремительного старения населения: если в 1991 году доля людей старше 65 лет составляла 12%, то в 2024-м она уже достигла 22%.

По прогнозам демографов, к 2041 году население Украины может сократиться до 28,9 млн человек, а к 2051 году – до 25,2 млн человек. "Демография очень меняет рынок труда и влияет на него. 74% работодателей испытывают нехватку кадров, а средний дефицит в компаниях составляет примерно 15% от штата", – отметила Марчак.

Но даже несмотря на то, что, по сравнению с 2021 годом, количество трудоспособного населения сократилось на 40%, на украинском рынке труда распространен эйджизм. Среди людей от 50 лет трудоустроены лишь четверть. В то же время для полноценного восстановления экономики Украине нужно дополнительно минимум 4-5 млн рабочих рук.

"69% мужчин и 67% женщин старше 50 лет сталкивались с предвзятым отношением. Им реже предлагают вакансии, и они реже ищут работу", – рассказала Марчак.

Чтобы удержать экономику, придется изменить отношение к старшим работникам. И делать это следует уже сейчас, подчеркнула заместитель министра: "Должно быть равное отношение ко всем кандидатам, независимо от возраста. Нужно закладывать инклюзивность в HR-политику сегодня, чтобы не потерять еще больше завтра".

Как уже сообщал OBOZ.UA, четверо из пяти безработных украинцев готовы получать в месяц меньше 20 тыс. грн. Это означает, что они готовы к значительно меньшей зарплате, чем средняя по стране, но трудоустроить их все равно не удается, потому что они хотят работать неполный рабочий день.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!