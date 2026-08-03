Ситуация на рынке изменится осенью: украинцев предупредили о росте цен на популярный продукт

На украинском рынке сливочного масла появились признаки стабилизации: цены перестали падать, а в сфере закупок молока возобновилась конкуренция. И хотя существенного скачка цен не прогнозируется, уже осенью количество акционных предложений и скидок в супермаркетах может сократиться.

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Об этом сообщает ИНФАГРО. Участники рынка отмечают рост объемов производства масла внутри Украины и сокращение экспортных поставок в страны ЕС, что повлекло за собой два последствия:

увеличение предложения на внутреннем рынке;

рост потребления внутри страны.

Направления экспорта и прогнозы на осень

В настоящее время основными внешними рынками сбыта для украинского масла остаются страны Кавказа и соседние государства. Однако специалисты ожидают изменения конъюнктуры с наступлением осени.

"Осенью ситуация может измениться благодаря возобновлению экспорта в Европу по более выгодным ценам", – отмечают эксперты отрасли.

Что будет с ценами в магазинах

В розничных сетях резкого скачка цен на масло в ближайшее время не предвидится. Впрочем, покупателям стоит быть готовыми к тому, что количество акционных предложений и скидок в супермаркетах сократится.

В то же время доступная цена на натуральное сливочное масло оказывает сильное давление на смежные категории:

спрос на спреды и растительно-сливочные смеси продолжает падать;

потребители всё чаще отдают предпочтение натуральному продукту из-за небольшой разницы в стоимости.

Сколько стоит масло в супермаркетах

Согласно результатам собственного мониторинга OBOZ.UA, по состоянию на 1 мая цены на сливочное масло "Яготинское 73%" в супермаркетах начинаются от 114 грн за пачку 180 г (без учета акционных предложений). Так, в крупнейших торговых сетях масло можно купить по:

"Фора" – 114,90 грн;

Auchan – 114,60 грн;

Metro – 121,68 грн;

Varus – акционная цена 99,90 грн (обычная цена 111,99 грн);

"Сильпо" – 119,00 грн;

Novus – 114,00 грн.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в настоящее время на украинском рынке наблюдается обвал цен на картофель – из-за спешки получить первые деньги производители готовы отдавать его практически за бесценок. Но уже осенью стоимость овоща может вырасти как минимум на 30%.

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