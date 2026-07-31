В Украине не будет дешевого картофеля: осенью цены резко взлетят

На украинском рынке наблюдается обвал цен на картофель – из-за желания поскорее получить первые деньги производители готовы продавать его практически по 6,5–7 грн/кг. Однако уже осенью стоимость этого овоща может вырасти как минимум на 30%.

Видео дня

Об этом заявил директор Института картофелеводства НААН Украины Николай Фурдыга. Он связывает предстоящее подорожание с аномальной жарой, недостатком влаги и существенным недобором урожая.

Ситуация с ценами

По словам Фурдыги, в Украине наблюдается очень неплохая урожайность ранних сортов картофеля. В связи с тем, что ее существенно увеличили в ключевых регионах-лидерах (в Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Черновицкой областях) сейчас наблюдается временный обвал цен – чтобы получить первые деньги, фермеры спешат выкопать урожай, демпингуя рынок.

Несмотря на высокую урожайность ранних сортов, специалист называет общую картину на полях тревожной. Он напомнил, что в этом году фермеры столкнулись с неблагоприятными погодными условиями:

более 5 дней жары выше +37°C остановили процесс фотосинтеза, в результате чего растения тратили влагу не на формирование клубней, а на собственное охлаждение;

по сравнению с прошлым годом отставание по урожайности составляет около 30% (минус около 7 тонн с гектара даже на полях с орошением, на неорошаемых землях потери ещё больше);

(минус около 7 тонн с гектара даже на полях с орошением, на неорошаемых землях потери ещё больше); из-за недостатка влаги во время цветения и бутонизации картофель уже не сможет набрать должной массы.

"По моим прогнозам, цена вырастет примерно на 30% с поля и на 12–15% при реализации из хранилищ. Я не учитываю возможный импорт, как это было в 2024 году, но качественный картофель точно будет стоить дороже", – подчеркнул Фурдыга.

К тому же, осенью традиционно увеличиваются оптовые закупки картофеля – население делает запасы и хранит их на балконах. Глава института картофелеводства называет это ошибкой, поскольку качество картофеля лучше сохраняется в профессиональных овощехранилищах и супермаркетах.

Цены на картофель в супермаркетах

По данным "Минфина", ранний картофель в розничной торговле в Украине сейчас продается в среднем по 16,80 грн/кг, что в 2,5 раза ниже, чем было в июне. В целом по состоянию на 23 июля в крупнейших сетях супермаркетов цены варьируются в диапазоне от 14,79 до 22,00 грн/кг:

Metro – 15,50 грн/кг;

Novus – 14,79 грн/кг;

Auchan – 14,90 грн/кг;

Megamarket – 22,00 грн/кг.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине продолжается сезон сбора и продажи херсонских арбузов. Несмотря на задержку почти на месяц из-за прохладной погоды, сейчас фермеры наращивают объемы поставок, из-за чего цены на эту бахчевую культуру стремительно падают – на рынке уже можно купить арбузы по 12 грн/кг, что втрое дешевле, чем было в начале месяца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!