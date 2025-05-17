Сирия отказалась печатать валюту в России: какие страны станут ее новыми партнерами

Сирия решила перенести печать своей национальной валюты из России в Объединенные Арабские Эмираты и Германию. Также новая власть Сирии желает изменить дизайн своих денег.

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Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на сирийские и европейские источники. Такое решение свидетельствует о растущей ориентации Сирии на сотрудничество со странами Персидского залива и Западом, отмечает агентство.

Сейчас сирийские власти ведут переговоры о печати новых банкнот с компанией Oumolat из ОАЭ и рассматривают предложения от немецких предприятий, государственной компании Bundesdruckerei и частной фирмы Giesecke+Devrient.

На нескольких новых купюрах, в частности на фиолетовых банкнотах сирийского фунта, уберут изображение бывшего диктатора страны Башара Асада. Однако некоторое время старые купюры с Асадом останутся в обращении, заверили сирийские источники агентства.

Решение об отказе печати денег в России принято на фоне недавнего смягчения санкций ЕС и объявления США о снятии ограничений, что открывает путь для экономического восстановления Сирии.

"Новая власть Дамаска поддерживала связи с Москвой даже после того, как Асад бежал в Россию, поскольку страна за последние месяцы получила несколько денежных поставок вместе с топливом и пшеницей. Россия пытается сохранить две свои последние военные базы в прибрежном регионе Сирии. Это не понравилось европейским государствам, которые стремятся ограничить влияние России на фоне войны в Украине. Именно поэтому в феврале ЕС приостановил санкции в отношении финансового сектора Сирии, в частности позволив печатание валюты", – отмечают в Reuters.

По последним данным, один доллар США в Сирии стоит около 10 тысяч фунтов. Но все равно это свидетельство об укреплении национальной валюты, добавляют в агентстве – до свержения режима Асада за один доллар надо было отдать 15 тысяч фунтов.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне снятия санкций новый сирийский лидер Ахмед аль-Шараа предлагает Соединенным Штатам заключить соглашение о полезных ископаемых (причем по украинскому образцу) и даже построить в Дамаске бизнес-центр Trump Tower (аналогичный одноименному американскому небоскребу).

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