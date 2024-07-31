Шоколадный кризис отменяется: что произошло с ценами на какао

Цены на какао, ключевой ингредиент для шоколада, снизились на 4% на бирже ICE в Нью-Йорке из-за улучшения урожайности в Западной Африке и увеличения экспорта из Нигерии, что может стабилизировать цены на шоколад. Однако дефицит какао может увеличиться, что поддерживает высокую стоимость продукта.

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Об этом пишет Bloomberg. В понедельник сентябрьские фьючерсы на какао на бирже ICE в Нью-Йорке закрылись с понижением на 4%, а в Лондоне – на 2,87%.

Одной из основных причин такого снижения стала улучшенная прогнозируемая урожайность какао в Западной Африке, в частности, в Кот-д'Ивуаре и Гане, крупнейших мировых производителях какао. Смена погодного режима от Эль-Ниньо до Ла-Нинья обещает больше осадков в этих регионах, что должно способствовать увеличению урожайности какао-бобов. К примеру, регулятор какао Ганы прогнозирует, что производство какао в стране в сезоне 2024-2025 возрастет до 700 000 тонн с 425 000 тонн в 2023-2024 году.

Экспорт какао из Нигерии, пятого по величине производителя какао в мире, в июне вырос на 18%, что также оказывает давление на цены. Согласно документу, с которым ознакомился Bloomberg, объем экспорта какао из Нигерии достиг 14465 тонн.

Кроме того, хотя сокращение поставок какао в США поддерживает цены, общие мировые запасы какао находятся на достаточно высоком уровне. Отслеживаемые ICE в портах США запасы какао упали до 3,5-летнего минимума, однако рост экспорта из Нигерии компенсирует этот дефицит.

Наряду с этим спрос на какао продолжает расти. Национальная ассоциация кондитеров сообщила, что объемы помола какао в Северной Америке во втором квартале выросли на 2,2% год к году, а в Европе – на 4,1% год к году. Даже в Азии, где ожидалось понижение, падение было меньше, чем прогнозировалось.

Несмотря на оптимистичные прогнозы для будущих урожаев, реалии прошлых сезонов еще поддерживают цены. Правительственные данные Кот-д'Ивуара показали, что фермеры отправили в порты на 29% меньше какао с 1 октября по 28 июля по сравнению с прошлым годом. Кроме того, объемы урожая какао в Гане в 2023/24 году упали до 22-летнего минимума из-за экстремальных погодных условий и болезней.

Международная ассоциация какао (ICCO) прогнозирует дефицит какао на уровне 439 000 тонн в 2023-2024 году, что на 17% больше предыдущей оценки. Производство какао в этом сезоне может упасть на 11,7% до 4,461 млн. тонн, а мировые запасы какао достигнут 46-летнего минимума.

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