Шоколадный кризис не прошел: почему цены растут, а дефицит увеличивается

Цена на шоколад в мире остается высокой из-за проблем с урожайностью какао в Западной Африке, вызванных болезнями и климатическими изменениями. Даже при улучшении погодных условий стоимость вряд ли снизится из-за долгосрочных вызовов в индустрии.

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Об этом пишет Bloomberg. Несмотря на то, что фьючерсы на какао немного снизились по сравнению с пиками начала года, они все еще торгуются на уровне, почти втрое превышающем показатели пятилетней давности.

Проблемы фермерского производства

Какао-бобы, из которых производится шоколад, преимущественно выращиваются в Западной Африке, в частности в Кот-д'Ивуаре и Гане. Однако производство какао сталкивается со многими проблемами, удерживающими цены на высоком уровне. Один из местных фермеров, Мусса Конате, рассказывает о своих трудностях: в прошлом году его урожай был уничтожен по болезни, известной как "вздутие побегов". Эта неизлечимая болезнь заставляет фермеров вырубать зараженные деревья, что значительно снижает урожайность.

Хотя ситуация в этом году улучшилась благодаря лучшей погоде и доступу к пестицидам, проблемы, годами сдерживающие развитие какао-индустрии, остаются нерешенными. Многие мелкие фермеры не имеют достаточных ресурсов для борьбы с болезнями или освоения современных агротехник. Кроме того, даже при благоприятных условиях выращивание какао является долгосрочным процессом – дереву нужно три года, чтобы достичь зрелости и начать плодоносить.

Климатические изменения и экономические вызовы

Климатические изменения также играют немаловажную роль во влиянии на урожайность какао. Ожидается, что Ла-Нинья в этом году принесет более благоприятные условия для выращивания какао, что может способствовать увеличению урожая. Однако нет гарантий, что это действительно произойдет. К примеру, сухая погода в июле и августе уже привела к недостаточной влажности почвы, что может отрицательно сказаться на росте деревьев.

Кроме того, правительства Ганы и Кот-д'Ивуара устанавливают цены на заранее какао, что защищает фермеров от резких колебаний рынка, но одновременно снижает мотивацию увеличивать объемы производства. Эта политика вместе с недостаточными инвестициями в инфраструктуру сдерживает увеличение поставок на рынок.

Перспективы для фермеров и рынка какао

Хотя отдельные фермеры в Камеруне и Нигерии извлекли выгоду от роста цен на какао, общая ситуация в Западной Африке остается сложной. Различные экономические и климатические факторы, а также болезни растений ограничивают возможности значительного роста производства. Аналитики прогнозируют, что цены на какао останутся высокими в течение следующих лет, а рынок будет в основном сбалансированным.

Итак, высокая цена на шоколад – это результат сложного сочетания природных, экономических и социальных факторов, которые вряд ли изменятся в ближайшее время. Шоколад, вероятно, будет оставаться дорогим удовольствием для многих потребителей по всему миру.

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