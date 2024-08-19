Супермаркеты установят новые цены на еду? Производители уже повысили стоимость своей продукции

Украинские производители вынуждены поднимать цены на агропродукцию. Главная причина этого – высокие затраты на энергию. Соответственно, цены на еду в, к примеру, супермаркетах, в скором времени могут вырасти.

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Об сложившейся ситуации сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (ВАС) Денис Марчук. Он отметил: энергия, производимая генераторами, стоит до 30 грн/кВт*ч.

"Блекауты возвращаются, и производители будут использовать генераторы, что значительно повышает их затраты. Энергия, которую производят генераторы, стоит до 30 грн/кВт*ч, поэтому повышение цен на продукцию неизбежно", – рассказал специалист.

При этом он подчеркнул: среди других факторов влияющих на удорожание продуктов, выделяются продолжающаяся война и инфляция. А кроме того:

отсутствие достаточной рабочей силы;

увеличение акцизов на топливо.

В Украине переписали цены на еду

В то же время, по данным Госстата, с июля-2023 по июль-2024 цены на еду в Украине увеличились на 0,9%, однако, к примеру конкретно на масло – сразу на 16,1%. Впрочем, некоторые позиции наоборот, подешевели – к примеру, яйца, стоимость которых снизилась на 25,6%.

Так, кроме масла, цены также выросли на хлеб – на 10,1%. А кроме того:

молоко – на 8,3%;

сыр и мягкий сыр – на 7,8%;

рыбу и продукты из рыбы – на 5,9%;

хлеб и хлебопродукты – на 3%;

макаронные изделия – на 1,8%.

Снизились же же цены больше всего на яйца – они подешевели на 25,6%. А кроме того:

овощи – на 19,3%;

масло подсолнечное – на 7,6%;

сахар – на 1,9%;

мясо и мясопродукты – на 0,7%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские производители повысили цены на тепличные огурцы. Так, за последнюю неделю их стоимость выросла в среднем на 14% – до 40-60 грн/кг.

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