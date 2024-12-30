Шапран и Осипов в деле: в Украине опубликовали список компаний, которые могли украсть $50 млн у налогоплательщиков

В Украине, вероятно, действует преступная организация, которая при возможном содействии чиновников и нардепов могла украсть 2 млрд грн (около 50 млн долларов) у налогоплательщиков Украины, США, Великобритании и стран ЕС. В организацию могут входить 19 юридических лиц, среди которых есть компании, связанные с одиозным броварским бизнесменом Сергеем Шапраном и его бизнес-партнером, членом ОПЗЖ Владимиром Осиповым.

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Список опубликовал Telegram-канал "Свободный". Отмечается, что перечень компаний передан в Службу безопасности Украины (СБУ), Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Федеральное бюро расследований США (FBI), правоохранительные органы Великобритании, а также другие страны ЕС.

"Анализ компаний показывает, что эти юрлица осуществляют импорт одежды, ткани, автозапчастей, обуви и т.д. Большая часть из которых декларирует "аренду" складских помещений и хранение значительных остатков нереализованной продукции на территории рынков, где происходит розничная торговля (стандартный схематоз). Конечно же, никакого РРО у этих "помоек" нет", – говорится в сообщении.

Восемь из указанных юрлиц, по данным канала, осуществляют реализацию ввезенных товаров в адрес ТОВ "НОТЕЛ" (42806245) и ТОВ "ІМПЕКС ЛОГІСТИК" (37882298). Это компании: ТОВ "РІВІРАН" (45158377), ТОВ "РЕКСФОРД ГРУП" (44973708), ТОВ "ДОМІРІС" (45000414), ТОВ "РІМІАН" (45371391), ТОВ "АРВІТОН" (45192329), ТОВ "ЛІДЕРВЕКС ПРОДАКТ" (45208532), ТОВ "ІЛНУР" (45338930), ТОВ "ЕКВІПЛАЙН" (44942842).

Основателем и директором ТОВ "НОТЕЛ" (42806245) является Александр Хиль с долей 100%. Одновременно Хиль значится директором в компании ТОВ "Імпекс Логістик" (37882298). Ее совладельцем (50% акций) в свою очередь является никто иной как Владимир Осипов – предприниматель и член политической партии ОПЗЖ. Более того, Хиль – это водитель Осипова, утверждается в сообщении.

Вторым совладельцем "Імпекс Логістик" указано ТОВ "Грендерс Інвест" (45267823). Его собственником является Вяческлав Перчук. Как утверждается, он участвовал в разгоне Евромайдана в ночь на 30 ноября 2013 года, будучи в составе спецподразделения "Беркут", а также в событиях под Администрацией президента 1 декабря 2013 года.

"Дальнейшая реализация товаров компаниями ТОВ "НОТЕЛ" и ТОВ "Імпекс Логістик", которые были куплены у юрлиц из перечня выше, – отсутствует. Однако, есть реализация алюминиевых слитков, в частности у ТОВ "НОТЕЛ" (42806245)", – говорится в сообщении.

Один из покупателей – ТОВ "ЛИВАРНИЙ ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ СПЛАВІВ" (44162267), на который приходится 25% от общей суммы реализации. Учредителем этого предприятия является Анатолий Швидченко, который также указан учредителем в ТОВ "ТД "Киевхлеб" (41202432). Последняя компания – это "дочка" ТОВ "Киев Хлеб", в материнской фирме учредителем является Вячеслав Супруненко – "экс-депутат Киевсовета, фигурант многочисленных коррупционных и уголовных производств", – указано в сообщении.

Еще один покупатель алюминиевых слитков у "НОТЕЛ" и "Імпекс Логістик" – ТОВ "БРОВАРСЬКИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАВОД" (38108144), который приобретает 20% от общего объема в денежном выражении. Конечным бенефициарным владельцем этой компании через "Алюмет ЛТД" (ALUMETA LTD) с Кипра является броварской бизнесмен, партнер Осипова Сергей Шапран. Он – фигурант журналистских расследований, которого уже уличали в захвате подсанкционных активов, незаконной перевалке песка и попытках прибрать к рукам весь рынок песка в Украине.

Еще два покупателя слитков – это ТОВ "БРАЗ ЛАЙН" (39959702) и ТОВ "ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ" (32739864). Их объемы составляют 2% от общей суммы реализации и 1% соответственно.

"В период до первого полугодия 2024 года, эти юрлица (19 штук), реализовали в на контрагентов товар на общую сумму около 2 млрд грн, или 50 млн долл. Эта же группа компаний осуществляет занижение таможенных платежей и реализацию товаров за наличные. Без соответствующего отражения в налоговой и бухгалтерской отчетности, разумеется", – отмечается в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, компания, приближенная к броварскому предпринимателю Сергею Шапрану и его партнеру Владимиру Осипову, не сможет получить спецразрешения на добычу ископаемых, принадлежавших подсанкционной группе компаний "Юнигран", стоимость активов которой в Украине оценивается в 1 млрд грн. Передачу удалось предотвратить, отклонив апелляцию АО "Коростенский карьер" и Государственной службы геологии и недр Украины.

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