Шансы достаточно большие. Украина намерена продать крупные госбанки: озвучено названия

Приватизации украинских госбанков – прежде всего, Сенс Банка и Укргазбанка – не следует ожидать в 2025 году. Причина в длительности этого процесса. Тем не менее, считают в Нацбанке, перспективы их продажи являются высокими.

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Об этом сообщила первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова, передает "Интерфакс-Украина". Она отметила: сам процесс приватизации госбанков займет от 9 месяцев до года.

"Это длительный процесс. ... Необходимо избрать советника, и тогда процесс начнется. Шансы (на продажу) есть, и достаточно большие", – говорится в сообщении.

При этом Рожкова отметила, что верит в приватизацию прежде всего Сенс Банка и Укргазбанка. Ведь:

Укргазбанк – один из немногих банков с украинским капиталом, который позиционирует себя как "зеленый" банк.

Сенс Банк – "самый молодой из государственных банков" (он был национализирован в июле 2023 года), поэтому "его приватизация должна быть проще".

"Государство недокапитализовало этот банк. Что упрощает понимание рыночной цены", – объяснила она.

В целом же, госбанков в Украине 7. Таковыми являются:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Укрексимбанк;

Укргазбанк;

Сенс Банк;

PIN банк;

Мотор-Банк.

Это позволяет государству контролировать более 50% банковского рынка. Что очень много – согласно международному опыту, следует ограничиваться не более чем 25%.

Впрочем, большую часть госбанков намерены отправить на приватизацию. Как сообщил осенью 2024 года премьер-министр Денис Шмыгаль, продавать точно не собираются только Ощадбанк и Укрэксимбанк.

"Укрэксим" и "Ощад" мы пока не рассматриваем. Нет у нас стратегии по приватизации этих двух банков. По другим банкам мы будем вести разговор", – сказал премьер. Он также напомнил, что в случае с Укргазбанком еще до войны была достигнута договоренность о вхождении в его капитал на 25% Международной финансовой корпорации (IFC).

В свою очередь, заместитель министра финансов Юрий Драганчук тогда же отмечал: в приобретении Сенс Банка заинтересованы иностранные покупатели. Также иностранцы рассматривали возможность покупки Укргазбанка.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Рожковой, среди больших украинских банков недостаточный уровень капитала имеет только одно учреждение – Укрэксимбанк. Еще один банк – Сенс Банк – имеет адаптированную программу капитализации.

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