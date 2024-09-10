В Украине появился еще один государственный банк: сколько их теперь и какие из них продадут

В Украине в начале сентября стал государственным Мотор-Банк, который ранее принадлежал подсанкционному экс-президенту "Мотор-Сичи" Вячеславу Богуслаеву. Теперь государственных банков в Украине семь. Власти уже планируют приватизацию двух из них – Укргазбанка и Сенс Банка.

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Об официальной смене владельца Мотор-Банка стало известно 10 сентября. "По состоянию на 4 сентября 2024 года в Реестре собственников именных ценных бумаг прошли изменения – владельцем 100% акций акционерного общества "Мотор-Банк" стало государство в лице ... Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ)", – сообщили в самом банке.

Отмечается, что национализация проводится без остановки работы финучреждения. Решение о его передаче государству ранее принял Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Мотор-Банк был взыскан в доход государства как имущество подсанкционного лица и госименщика Вячеслава Богуслаева.

Таким образом, госбанков в Украине стало семь. Теперь государственными являются:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Укрексимбанк;

Укргазбанк;

Сенс Банк;

PIN банк;

Мотор-Банк.

Часть из них отправят на приватизацию. Как заявил на пресс-конференции 10 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль, продавать точно не собираются Ощадбанк и Укрэксимбанк. Для Укргазбанка и Сенс Банка приватизацию планируют. Впрочем, говорить о сроках продажи Шмыгаль не стал.

"Укрэксим" и "Ощад" мы пока не рассматриваем. Нет у нас стратегии по приватизации этих двух банков. По другим банкам мы будем вести разговор", – сказал премьер. Он также напомнил, что в случае с Укргазбанком еще до войны была достигнута договоренность о вхождении в его капитал на 25% Международной финансовой корпорации (IFC).

Продажу госбанков активизируют: зачем это нужно

В 2024 году, по данным Опендатабот, на государственные банки приходится 63% от общей прибыли всех банков. А в первой десятке по доходности – 86% от совокупной прибыли, или 80,13 млрд грн.

Несмотря на такие финансовые результаты, государство все же планирует активно избавляться от собственности в банковской системе. В частности, в процессе принятия в парламенте находится документ, который призван упростить этот процесс. Это проект закона № 11474, который уже был одобрен в первом чтении.

Среди прочего законопроект позволит продавать доли государства в госбанках, а не сразу 100% акций. Также будут введены новые требования к инвесторам.

Основная цель законопроекта – уменьшить долю государства в банковском секторе Украины. Дело в том, что еще после национализации Сенс Банка (бывш. Альфа-Банк Украина) в 2023 году доля подконтрольных государству банков на рынке выросла до 56%.

Это очень высокий показатель: согласно международному опыту, следует ограничиваться не более чем 25%. Считается, что государство является менее эффективным собственником, чем частный бизнес. Кроме того, концентрация финучреждений в руках государства может привести к перекосам на банковском рынке.

На этом фоне в рекомендациях МВФ уже давно "всплывает" необходимость продажи госбанков в Украине. Ранее процесс приватизации планировали на 2024 год, но полномасштабное вторжение РФ изменило эти планы.

Приватизация Сенс Банка и "Укргаза" уже готовится: что известно

Несмотря на полномасштабную войну, текст обновленного меморандума о сотрудничестве Украины и Международного валютного фонда (МВФ) предусматривает, что в Украине уже в этом месяце планируется назначение финансового советника по продаже Сенс Банка и Укргазбанка. "Мы готовим к продаже два системных государственных банка – Сенс Банк и Укргазбанк. Мы планируем назначить международно признанного финансового советника до конца сентября 2024 с помощью прозрачной процедуры и консультации с международными финансовыми организациями", – говорится в меморандуме.

Как сообщал СМИ заместитель министра финансов Юрий Драганчук, в приобретении этих банков заинтересованы иностранные покупатели. "Есть заинтересованность иностранных инвесторов в двух государственных банках. Это Укргазбанк и Сенс Банк, и мы активно готовим их к продаже. Эти сигналы мы получили в конце прошлого года (2023-го. – Ред.), – начиная с осени", – рассказывал Драганчук.

При этом он отмечал, что указанные банки планируют продать до конца 2024 года. "Потенциальные инвесторы нас подгоняют… Параллельно эти банки готовятся внутри, и я достаточно положительно настроен, хочется в этом году продать эти два банка", – отмечал Драганчук.

В то же время, по его словам, Украина пока не готова продавать ПриватБанк, который приносит деньги госбюджету. Драганчук, впрочем, не исключил, что приватизация ПриватБанка возможна в будущем.

"Государство имеет стратегию сокращения банковского сектора... Но надо реально смотреть на вещи. Рынок сейчас такой, что в ПриватБанк – это тот банк, в который готово вкладывать деньги государство, и банк, генерирующий миллиард долларов дохода государственного бюджета", – сказал представитель Минфина.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом все украинские банки заработали 120 млрд грн за 7 месяцев 2024 года. Наряду с заработками растет и налог на прибыль. Так, в этом году финансовые учреждения уже уплатили в 1,8 раза больше налога на прибыль, чем в прошлом.

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