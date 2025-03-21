Украинский госбанк имеет проблемы с капиталом: в НБУ раскрыли название

Среди больших украинских банков недостаточный уровень капитала имеет только одно учреждение – Укрэксимбанк. Еще один банк – Сенс Банк – имеет адаптированную программу капитализации. В целом же, хоть повторное ретроспективное повышение налога на прибыль банков с 25% до 50% несло угрозу падения капитала ниже нормативного значения для ряда учреждений, по предварительным данным, практически все банки справились с этим. А потому угроз для устойчивости банковской системы в Украине нет.

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Об этом сообщила первая заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова, передает "Интерфакс-Украина". Она отметила:

В целом, банки сохранят достаточный запас капитала.

Однако некоторым из них, вероятно, "потребуется пересмотр программ капитализации по результатам оценки устойчивости 2023 года".

"Окончательную картину мы увидим, когда получим аудиторские отчеты в апреле. На сегодняшний день есть один крупный банк, который будет иметь недостаточный уровень капитала … "Укрэксимбанк", – говорится в сообщении.

В целом же, подчеркнула Рожкова, опасения Нацбанка касались, прежде всего, того, что из-за продолжабщейся войны, банки могут терять активы, а "качество отдельных заемщиков" ухудшаться. Что, по ее словам, могло потребовать дополнительного капитала.

"Мы призываем банки наращивать кредитование и предлагать приемлемые для заемщиков ставки, а это требует достаточных запасов капитала. ... Ряду банков угрожало падение капитала ниже нормативного значения. Но в общем, по предварительным данным, практически все банки справились... и сохранят достаточный запас капитала. ... На сегодняшний день риска для финансовой стабильности точно нет", – резюмировала Рожкова.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, сами банки планируют несколько повысить ставки по депозитам в гривне. В результате во втором квартале-2025 максимальные ставки по вкладам могут достичь 16-17%.

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