Оборудование для водителей, смена фамилии, регистрация смерти: в Дії скоро появятся новые услуги. Список

Пять лет назад в Украине запустили "государство в смартфоне" – портал Дія. С тех пор на нем появились десятки разнообразных сервисов, что упрощает жизнь украинцев и бизнеса. А в будущем их будет еще больше, в частности планируют запустить смену техпаспорта на авто, появится свой чат с искусственным интеллектом и возможность изменения

Видео дня

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации. Отмечается, что в настоящее время Дією пользуются 22 миллиона украинцев, к нему подключено более 40 сервисов, которые обеспечивают более 130 услуг и позволяют оформить 28 документов.

Минцифры уже три месяца тестирует ШИ-чатбот "Наталка" – он проработал уже 1400 запросов. В дальнейшем он позволит интегрировать сервисы Дії в бизнес и учреждения. Также исследуется возможность внедрения в Дію помощника с функцией искусственного интеллекта.

Кроме того, в Дії планируют значительно расширить функционал для водителей. Цифровая реформа Главного сервисного центра МВД позволит сделать 90% из них цифровыми, в частности:

будет расширена услуга купли-продажи авто;

запущена смена техпаспорта;

появится возможность регистрации после растаможки;

можно вносить изменения в хранение номеров.

К Дії добавят возможность смены фамилии. Это упростит жизнь украинцам, которые сталкиваются с такой необходимостью, после чего нужно переоформлять кучу документов, в частности, после женитьбы или развода.

В рамках интеграции с системой "е-Консул" в Дію добавят возможность заказать ряд самых необходимых документов. Забрать их можно будет без поездки в Украину.

загранпаспорт;

ID-карту;

удостоверение водителя;

карточку налогоплательщика.

Также Минцифры работает над проектом "е-Нотариат" – он позволит получать нотариальные услуги по видеосвязи с нотариусом в Дії. Позже перечень услуг будет расширен, добавят брачный договор, а также договоры дарения, купли-продажи и т.д.

В ближайшие годы планируется расширить функционал Дії сервисами, связанными со смертью человека. Такие услуги уберут потребность в походах по госорганам в трудные моменты:

получение врачебного свидетельства о смерти;

государственная регистрация смерти;

передача данных в реестры;

оформление пособия на погребение.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине активизировались мошенники, присылающие украинцам письма якобы от имени системы госуслуг Дія. В письме аферисты предлагают получить ежегодное налоговое возмещение, а на самом деле воруют данные карт и очищают счета жертв.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!