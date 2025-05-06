Семь спиртзаводов, недвижимость и десятки компаний: в Украине оценят арестованные активы олигарха Жеваго

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурсы по поиску управляющих и оценщиков для арестованных активов известного подсанкционного олигарха. Официально имя не указывается, однако, вероятно, речь идет Константине Жеваго. Речь идет о большом количестве недвижимости, 7 спиртзаводах и корпоративных правах почти 30 компаний. Стоимость этого пакета активов будет объявлена после оценки.

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Об этом сообщила руководительница АРМА Елена Дума. Фото в ее сообщении, а также приведенные данные об имуществе указывают на Жеваго – известного олигарха, который находится за границей.

Отмечается, что список арестованных активов является "масштабным". В него входят:

корпоративные права 28 компаний из сфер недвижимости, строительства, агросектора, финансов и энергетики;

7 спиртовых заводов по всей Украине – Юрковецкий, Уладовский, Довжоцкий, Иваньковский, Тхоровский, Борщевский и Воютицкий;

– Юрковецкий, Уладовский, Довжоцкий, Иваньковский, Тхоровский, Борщевский и Воютицкий; 121 объект недвижимости в Киеве, Полтавской, Киевской, Черкасской, Львовской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской областях;

99 транспортных средств.

Дума подчеркнула, что команда АРМА завершила инвентаризацию и осмотр всех объектов. "Следующий шаг – рыночные консультации и отбор оценщика. После завершения рыночных консультаций и оценки активов, информация будет опубликована на Prozorro", – сообщила глава АРМА.

Как указано на сайте АРМА, заявки от потенциальных оценщиков будут приниматься до 19 мая 2025 года. У возможных управителей есть время до 4 июня.

Активы Жеваго были арестованы в рамках расследования Государственного бюро расследований (ГБР) по растрате $113 млн из принадлежащего Жеваго банка "Финансы и Кредит". Именно по инициативе ГБР имущество олигарха было передано в АРМА в начале марта-2025.

Кроме того, еще в октябре 2020 года часть активов олигарха на сумму более 300 млн грн тоже передали в управление АРМА. Среди них корпоративные права, средства, гостиницы, оздоровительные комплексы, жилые и коммерческие помещения в Киеве, Харькове, Полтаве и Кривом Роге общей площадью более 22 тыс. кв. м.

Прокуроры Офиса генерального прокурора и следователи ГБР установили, что группа лиц, в частности Жеваго и руководители банка, может быть причастна к незаконному выводу средств банка, что повлекло за собой значительные финансовые потери как для государства, так и для вкладчиков. Досудебное расследование по этому делу продолжается по статьям:

ч. 5 ст. 191 УК Украины – растрата в особо крупных размерах;

ч. 3 ст. 209 УК – легализация доходов, полученных преступным путем.

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале-2025 СНБО официально ввел пожизненные санкции против Жеваго. "Миллиарды, которые были заработаны фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев", – подчеркнул тогда президент Владимир Зеленский.

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