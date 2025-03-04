Имущество одного из подсанкционных олигархов передали в АРМА: какое именно и о ком идет речь

Суд передал в управление АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов) корпоративные права 16 предприятий, недвижимость и другие активы, связанные с бизнесменом, против которого были введены санкции СНБО (Совет национальной безопасности и обороны). Правоохранители не называют имен, однако, вероятно, речь идет о Константине Жеваго.

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Об этом сообщает Офис генерального прокурора. Константин Жеваго – известный олигарх, который сейчас находится за границей. Его имущество, в частности доли в уставных капиталах предприятий в горно-обогатительной, строительной отраслях и недвижимость, было арестовано в рамках уголовного производства.

Суд передал в управление АРМА корпоративные права 16 предприятий, контролируемых Жеваго, среди которых 49,5% уставного капитала ЧАО "Полтавский ГОК". Кроме того, были арестованы:

акции предприятий на сотни миллионов гривен;

корпоративные права обществ;

26 объектов недвижимости;

14 имущественных комплексов;

21 часть имущественных комплексов;

30 нежилых помещений;

10 квартир;

яхта.

Эти активы были арестованы в рамках расследования Государственного бюро расследований (ГБР) по растрате $113 млн из принадлежащего Жеваго банка "Финансы и Кредит". Именно по инициативе ГБР имущество олигарха было передано в управление АРМА.

Прокуроры Офиса генерального прокурора и следователи ГБР установили, что группа лиц, в частности Жеваго и руководители банка, причастна к незаконному выводу средств банка, что повлекло за собой значительные финансовые потери как для государства, так и для вкладчиков. Досудебное расследование по этому делу продолжается по статьям:

ч. 5 ст. 191 УК Украины – растрата в особо крупных размерах;

– растрата в особо крупных размерах; ч. 3 ст. 209 УК – легализация доходов, полученных преступным путем.

Еще в октябре 2020 года часть активов олигарха на сумму более 300 млн гривен передали в управление АРМА. Среди них корпоративные права, средства, гостиницы, оздоровительные комплексы, жилые и коммерческие помещения в Киеве, Харькове, Полтаве и Кривом Роге общей площадью более 22 тысяч кв. м.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правоохранители расследуют уголовные производства по ряду бизнесменов и бывших чиновников, против которых были применены санкции по решению СНБО. Имена этих лиц не называются, однако по описаниям можно понять, что речь идет о Петре Порошенко, Игоре Коломойском, Константине Жеваго, Геннадии Боголюбове и Викторе Медведчуке.

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