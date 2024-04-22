Тайные расходы РФ: Кремль засекретил в бюджете рекордную за 20 лет сумму – СМИ

Российские власти продолжают наращивать секретные расходы федерального бюджета, которые уже обошлись налогоплательщикам в 10 трлн рублей. В 2023 году практически каждый четвертый рубль, израсходованный правительством, пошел на засекреченные статьи, что стало рекордом за два десятилетия. Общая сумма "тайных" расходов составила 7,33 триллиона рублей.

Об этом сообщили РосСМИ со ссылкой на данные системы "Электронный бюджет". Российские власти продолжают увеличивать секретные расходы федерального бюджета, скрывая большой размер расходов на войну с Украиной.

Согласно данным "Электронного бюджета", в 2023 году практически каждый четвертый рубль, израсходованный правительством, был использован на секретные статьи. Это составляет 22,6% от общих затрат и является самой большой долей затрат за последние два десятилетия.

Объем "тайных" расходов значительно вырос по сравнению с 2022 годом, превысив плановые 6,37 трлн российских рублей почти на 1 трлн. Общие расходы бюджета также выросли на 1,35 трлн рублей, что указывает на значительное влияние "секретных" расходов на общий бюджет.

Эти "секретные" расходы значительно превышают расходы на поддержку экономики, здравоохранение и образование, а также систему ЖКХ. Очевидно, что значительная часть этих расходов предназначена для обороны и силовых структур, как отметил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

Помимо военных финансов, "тайными" считаются и общие государственные статистические данные. По данным Минфина, власти не раскрывают, сколько денег тратится на отдельные бюджетные статьи, а в феврале 2023 года был принят закон, разрешающий правительству убирать из публичного доступа любые официальные данные.

На основании этого документа была засекречена закрытая статистика по добыче нефти и газа в России. Кроме того, таможенная статистика и структура золотовалютных резервов страны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за несколько недель до очередной "инаугурации" Владимира Путина Федеральная антимонопольная служба России прониклась ценами на яйца в стране. Она направила производителям и торговым сетям предупреждение о недопустимости необоснованного повышения цен на продукцию в период сезонного повышения спроса.

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