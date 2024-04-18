Перед "инаугурацией" Путина в России взялись за яйца: власти требуют держать цены

За несколько недель до очередной "инаугурации" Владимира Путина (запланирована на 7 мая) Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России озаботилась ценами на яйца в стране. Так, она направила производителям и торговым сетям предупреждение о недопустимости необоснованного повышения цен на эту продукцию в период сезонного повышения спроса.

"Учитывая возможное увеличение спроса на куриные яйца в связи с предстоящим праздником Пасхи, ФАС России обращает внимание участников рынка на необходимость сдерживания цен на социально значимые продукты в интересах потребителей. И соблюдения принципов ответственного ценообразования", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, ФАС также хочет, чтобы производители и продавцы снижали цены на продукцию, если ее себестоимость снизится. "Торговым сетям служба рекомендует в случае снижения отпускных цен поставщиками яйца куриного транслировать его конечным потребителям", – сказали там.

Штурм прилавков с яйцами

Проблемой яиц ФАС озаботилась не просто так. Дело в том, что в конце 2023 года в России начался дефицит этого продукта. Тогда:

цены на продукт в некоторых регионах взлетели до 300 рублей за десяток (более 120 грн);

многие сети супермаркетов перешли на поштучную продажу и ввели ограничения на количество яиц в одни руки;

жители РФ выстраивались в огромные очереди к импровизированным прилавкам у грузовиков, с которых яйца продают дешевле.

Дело дошло до того, что власти страны собрались закуплять у Турции и Ирана около 1,2 млрд куриных яиц. Так там хотели сдержать рост цен на яйца. А также избежать возможного возникновения дефицита.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, более трети россиян заметили снижение собственного уровня жизни за два года полномасштабного вторжения РФ в Украину. Проблемы возникают не только с уровнем доходов, но и с доступностью важных товаров.

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